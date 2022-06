Facebook Portal: Meta beendet Produktion von Smart Displays

Facebook-Mutter Meta stellt keine Smart Displays der Portal-Reihe mehr her. Berichten mehrerer US-Medien zufolge werden bereits produzierte Exemplare der Portal-Displays weiterhin verkauft und unterstützt. Neue Einheiten sollen allerdings nicht mehr angefertigt werden.

Das berichtete zuerst The Information, das Magazin Variety bestätigt den Produktionsstopp. In Deutschland wurden die 2018 vorgestellten Portal-Geräte nicht angeboten, stattdessen verkaufte Meta die Smart-Displays in den US sowie in Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, Spanien, Italien und Frankreich.

Die Portal-Displays von Meta definierten sich vorwiegend über ihre Videochat-Funktionen: Dank KI-gesteuerter Weitwinkelkamera sollen alle am Gespräch beteiligten Personen stets im Bildausschnitt bleiben. Spricht man alleine, zoomt die Kamera entsprechend auf das Gesicht des einzelnen Gesprächsteilnehmers. Eine "Smart Audio"-Funktionen soll dafür sorgen, dass störende Hintergrundgeräusche herausgefiltert werden – alles eigentlich beste Voraussetzungen für Erfolg in der Coronapandemie. Doch der blieb offenbar aus.

AR-Headset kommt später

Facebook-Mutter Meta fährt derzeit die Produktion mehrerer Hardware-Produkte herunter: Neben den Smart Displays soll auch die Produktion der ersten Meta-Smartwatch eingestellt worden sein, berichtet Bloomberg. Laut The Information wird außerdem der Release einer AR-Brille mit dem Codenamen "Nazare" nach hinten verschoben. Mit diesen Maßnahmen will Meta Kosten senken, schreibt das Medium.

Weiterhin will Meta allerdings VR- und AR-Brillen für Konsumenten herstellen, um seine Vision des Metaversums voranzutreiben. Neben dem verschobenen AR-Headset Nazare sollen sich derzeit drei VR-Headsets bei der Facebook-Mutter in Entwicklung befinden. Neben dem High-End-Modell "Cambria" sollen zwei Einsteiger-Modelle namens "Stinson" und "Cardiff" entstehen.

(dahe)