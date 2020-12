Facebook: Übernahme von Kustomer soll Kundendienst stärken

Facebook will sich mit dem Kauf des Start-ups Kustomer bei Angeboten für den Kundendienst verstärken. Am Montag gab Facebook bekannt, die New Yorker Firma zu übernehmen, ohne Details zum Preis oder sonstigen finanziellen Konditionen zu nennen.

Nach Informationen des Wall Street Journal wird Kustomer bei dem Deal mit etwas mehr als einer Milliarde US-Dollar, etwa 840 Millionen Euro, bewertet. Die 2015 gegründete Firma stellt Plattformen für Kundenservice und Chatbots bereit, die Kundenanfragen automatisiert beantworten können sollen.

Kustomer bietet diesen Service bereits über Facebooks eigenen Mitteilungsdienst an und dehnt ihn derzeit auch auf Facebooks Foto-Tochter Instagram aus. Mehr und mehr versuchen Händler, für den Vertrieb ihrer Produkte auch Online-Plattformen wie Instagram und Facebook zu nutzen, auf denen Empfehlungen von Freunden oder Influencern eine Rolle spielen können.

Facebook hat in der Vergangenheit bereits starkes Wachstum durch Übernahmen erzielt. So kam Instagram 2012 für eine Milliarde Dollar dazu, WhatsApp ließ sich Facebook 2014 sogar 19 Milliarden Dollar kosten.

(olb)