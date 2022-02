Facebook bekommt "Reels" weltweit, die Kurzvideos von Instagram

Meta Platforms erweitert Facebook weltweit um "Reels", eine Funktion zur Veröffentlichung und Bearbeitung kurzer Videos. Ab sofort sind Reels in Facebook in über 150 Ländern verfügbar. In den USA gibt es diese Videofunktion seit Herbst. Reels ist bereits in Instagram integriert, um am Erfolg des von TikTok gesetzten Trends kurzer, kreativer Videos zu partizipieren.

Reels werden bei Facebook bis zu 60 Sekunden lange Videos genannt, die mit Musik und Spezialeffekten unterlegt sein können. Vor allem die chinesische Plattform TikTok wurde mit solchen kurzen Clips extrem erfolgreich. Facebook ist bekannt dafür, auf neue Trends aufzuspringen und Rivalen nicht das Feld zu überlassen. Nun ist Reels auch in den Android- und iOS-Apps von Facebook verfügbar.

Mit Facebook Reels können Anwender wie bei Instagram bis zu 60 Sekunden lange Videos im typischen Handy-Hochformat veröffentlichen, die zudem mit anderen Reels-Videos zu einem Duett gemischt werden können. Die Kurzvideos sollen in verschiedenen Facebook-Sektionen wie den Stories und Watch geteilt werden, um mehr Aufmerksamkeit zu erhaschen. Dies soll innerhalb der nächsten Wochen umgesetzt werden.

Videos populärer als andere Formate

Der Meta-Konzern betont in seiner Ankündigung, dass Anwender die Hälfte ihrer Zeit bei Facebook und Instagram mit dem Betrachten von Videos verbringen, sodass dieses Format das am schnellsten wachsende sei. Mit Reels will Facebook auch mehr Geld verdienen und bietet den Autoren deshalb entsprechende Umsatzbeteiligungen an. So können die Kurzvideos mit halbdurchsichtigen Werbebannern überlagert oder mit Werbestickern versehen werden.

Lesen Sie auch Facebook: TikTok-Konkurrent Reels kommt nach Deutschland

Seit Ende letzten Jahres können Instagram Reels auch mit Text-to-Speech versehen werden; mit dieser Funktion werden Texte von einer computergenerierten Stimme vorgelesen.

(fds)