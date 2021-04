Facebook bekommt einen chronologischen Newsfeed und Filter

Unter dem Bereich "Control what you see" hat Facebook eine neue Newsfeed-Ansicht angekündigt. "Favoriten" sind dabei ein neues Werkzeug, mit dem sich die Priorisierung der Beiträge mitbestimmen lässt – also ob man etwa lieber Inhalt von Freunden oder Seiten sieht und von welchen. 30 Freunde und Seiten sind auswählbar, die dann besser bewertet werden. Ihre Beiträge werden auch in einem gefilterten Feed-Bereich angezeigt.

"Menschen, die Favoriten regelmäßig nutzen, können sie direkt aus einer neuen Filter-Anzeige im Newsfeed ansteuern", heißt es im Facebook Blogbeitrag. In der Filter-Auswahl gibt es dann auch die Option, die neuesten Beiträge auszuwählen. Das soll es leichter machen, zwischen einem algorithmisch-bestimmten Newsfeed und einem chronologischen zu wechseln. Android-Nutzer finden die Funktion ganz oben über dem Newsfeed, für iOS soll sie erst noch in den kommenden Wochen erscheinen. Wer die Filter nicht so häufig nutzt, muss in die Einstellungen gehen.

Mehr Kontroll-Optionen für den eigenen Newsfeed

Facebook schlägt einem im Newsfeed Seiten und Gruppen vor, von denen die Plattform glaubt, dass sie einem gefallen. Unter "Warum sehe ich das?" soll nun besser darüber aufgeklärt werden, was zu dem Vorschlag geführt hat – etwa eine oder mehrere Interaktionen, verwandte Themen und Standorte. "Wir wissen, dass unsere Hilfe für eine bessere Organisation des Facebook-Erlebnisses auch ein größeres Wohlbefinden mit sich bringen kann."

"Control what you share" ist ein neues Tool, mit dem man kontrollieren kann, wer einen Beitrag kommentieren kann – jeder, Leute, die den Beitrag sehen können oder Menschen und Seiten, die verlinkt sind. Das gilt auch für öffentliche Personen, Marken und Seitenbetreiber.

(emw)