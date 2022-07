Facebook beteiligt Uploader an Werbeeinnahmen von Videos mit Musik

TikTok nimmt Facebook wertvolle Marktanteile ab. Facebook-Eigentümer Meta Platforms reagiert darauf mit einem neuen Zuckerl: Nutzer, die eigene Videos hochladen, welche mit Musik unterlegt sind, bekommen ein Fünftel der mit den Videos erzielten Werbeeinnahmen. Es gelten allerdings mehrere Bedingungen.

Die Videos müssen mindestens 60 Sekunden lang sein, und die Hintergrundmusik muss aus dem bereits von Facebook lizenzierten Musikkatalog stammen. Hintergrundmusik ist wichtig – die Musik darf nicht der primäre Zweck des Videos sein, betont das Unternehmen. Das Angebot gilt auch nur in jenen Ländern, für die Facebook überhaupt Musik lizenziert hat. Zudem muss das Video sowohl den Community-Richtlinien als auch den Musikvideobestimmungen Facebooks entsprechen.

Los geht’s mit US-Werbung

Zunächst werden nur Videos in die Ausschüttung einbezogen, bei denen im Videostream eingebettete Reklame US-Nutzern vorgesetzt wird. In den nächsten Monaten sollen nach und nach alle Länder mit Facebook-lizenzierter Musik hinzustoßen. Gleichzeitig muss der Uploader seinen Wohnsitz in einem Land haben, in dem Facebook Auszahlungen durchführt.

heise online hat bei Facebook nach Listen jener Länder gefragt, in denen der Konzern Musik lizenziert hat beziehungsweise Auszahlungen unterstützt. Ob ein hochgeladenes Video am Ausschüttungsprogramm teilnimmt, und welche Remuneration winkt, können Uploader in Facebooks Creator Studio einsehen. Das Unternehmen verspricht, den Katalog lizenzierter Musik sukzessive zu erweitern.

Videos sind für Facebook immer wichtiger. Einerseits verbringen Facebook-User durchschnittlich die Hälfte ihrer Facebook-Nutzungszeit mit dem Abspielen von Videos. Andererseits reüssiert in diesem Bereich die chinesische App TikTok. Sie hat nach eigenen Angaben mehr als eine Milliarde monatlich aktive Nutzer, Tendenz steigend. Mehr haben in dieser Branche sonst nur Facebook, YouTube und Instagram. Instagram gehört, wie Facebook, der Firma Meta Platforms, YouTube gehört der Google-Mutter Alphabet. Für Jüngere ist TikTok sogar eine Art Suchmaschine, zudem gewinnt TikTok als Nachrichtenquelle an Bedeutung.

(ds)