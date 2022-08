Facebook ist kaputt: Verquere Inhalte im Newsfeed

Zwar ist es schon immer eine Unbekannte, was und warum Facebook einem im Newsfeed anzeigt, aktuell scheinen die Ergebnisse aber besonders fragwürdig. Der Feed scheint kaputt zu sein. Zumindest ist es sehr unwahrscheinlich, dass Facebook absichtlich Beiträge ausspielt, die wenig bis gar nichts mit den Interessen von Nutzerinnen und Nutzern zu tun haben.

Im Facebook-Newsfeed tauchen im Webbrowser derzeit vor allem Kommentare zu Seiten und Konten auf, denen Nutzerinnen und Nutzer folgen.

Bei Twitter berichten Menschen, dass sie vor allem Kommentare fremder Menschen in Gruppen sehen, denen sie angehören. Und das reihenweise. Unterbrochen werden die Beiträge nur von Werbeanzeigen. Dabei ist keine Spur von Inhalten, die Freunde posten oder Seiten, denen man folgt.

Vor allem Browser betroffen

Das Problem scheint vor allem am Desktop aufzutauchen, aber auch im Webbrowser auf dem Smartphone ist der Facebook-Feed bei Betroffenen defekt. Die Facebook-Apps scheinen zu funktionieren – zumindest bei den betroffenen Kollegen von heise. Auf Twitter liest man auch anderes. Da gibt es Berichte, wonach sich alle Versionen seltsam verhalten. Wieder andere Menschen sind gar nicht betroffen.

Facebook arbeitet immer wieder daran, den Newsfeed zu "verbessern". Die Einblicke in die Änderungen für Außenstehende sind dabei gering. Meist geht es um neue Präferenzen beim Ausspielen von Inhalten. So wurden einst Videos besonders oft gezeigt, dann landeten vor allem Nachrichtenbeiträge in den Feeds, bis Facebook zurückruderte und Beiträge von Freunden bevorzugt behandelte.

Bisher hat sich Facebook noch nicht zu den Problemen geäußert.

