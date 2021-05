Facebook sperrt kritische Werbung des Messengers Signal

Mit warnenden Botschaften wollte Signal auf Facebook und Instagram für sich beziehungsweise gegen Facebook werben. Die Anzeigen sollten enthüllen, was das soziale Netzwerk über die Menschen weiß. Allerdings hielt der Versuch nicht lange stand. Das Werbekonto von Signal wurde deaktiviert, die Anzeigen gesperrt.

In den Anzeigen sollten Informationen auftauchen, auf Basis derer sie gebucht wurden. Etwa der Standort, aber auch deutlich sensiblere Themen, wie "Du bist in einem Eltern-Blog und denkst über LGBTQ-Adoption nach" – immer mit dem Verweis, dass die Anzeige wegen der Interessen, die Facebook kennt, ausgespielt wird. So sollte die Vorgehensweise offengelegt werden; Facebook sich quasi selbst entblößen.

Im Blogbeitrag erklärt Signal dazu: "Unternehmen wie Facebook bauen keine Technologie für Euch, sie bauen Technologie, um Eure Daten zu bekommen. Sie sammeln alles, was sie von Facebook, Instagram und WhatsApp bekommen können, um dadurch Einblicke in Menschen und deren Leben zu verkaufen." Auch heißt es, die Art und Weise, wie der Großteil des Internets derzeit funktioniert, würde als nicht hinnehmbar gesehen werden, wäre alles verständlich erklärt. An dieser Stelle sollten auch die Anzeigen von Signal ansetzen, erklären, wie das Werbegeschäft funktioniert. Abgesehen vom Signal-Logo unten rechts in der Ecke, sollte es einen Verweis auf den Urheber geben – oder auf die Vorzüge des Messengers.

Allerdings passte Facebook das Vorgehen anscheinend trotzdem nicht. Der Werbeaccount wurde laut Signal umgehend deaktiviert. "Facebook möchte eher Einblicke in das Leben der Menschen verkaufen, als Menschen Einblicke zu geben, wie ihre Daten genutzt werden", schreibt Signal. Eine Erklärung für die Sperrung gibt es nicht.

Seit es zu Beginn des Jahres Verwirrung um die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen bei WhatsApp gab, sind viele Menschen zu Signal gewechselt. Nicht immer hielt der Messenger dem Ansturm anfangs stand. Die für die Nutzung von WhatsApp verpflichtenden Nutzungsbedingungen sollen nach einiger Verzögerung nun am 15.5. in Kraft treten. Weil aber nach wie vor Unklarheiten zu herrschen scheinen, strebt Hamburgs Datenschutzbeauftragter ein Verfahren gegen den Messenger an.

(emw)