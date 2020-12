Facebook will KI Nachrichten zusammenfassen lassen

Facebook soll seinen Mitarbeitern gesagt haben, man entwickle ein Tool, das Nachrichten zusammenfasst. Nutzer müssten dann nicht mehr ganze Artikel lesen. Auch plane man, laut eines Artikels von Buzzfeed, einen Sensor, der Gedanken lesen kann und diese in Handlungen umwandelt.

Die Ankündigung und erste Vorführungen soll es bei einer Jahresabschluss-Veranstaltung des sozialen Netzwerks gegeben haben. Buzzfeed hat eine Audioversion der Konferenz bekommen. Demnach glaubt man bei Facebook vor allem daran, dass Künstliche Intelligenz alles richten kann, allen vorweg die Probleme mit Hasskommentaren und Falschinformationen. In dem Bericht wird ein ehemaliger Mitarbeiter zitiert, der in seinem Abschiedsbrief geschrieben haben soll, die Vision sei, den menschlichen Diskurs durch perfekte, faire und omnipräsente Roboter zu ersetzen, die Mark Zuckerberg gehören.

Too Long Didn't Read

Künstliche Intelligenz soll dann auch Artikel zusammenfassen. Das System hat Facebook "TLDR" getauft, eine Abkürzung, die für "Too Long Didn't Read" steht. Möglich sind zudem Sprachausgaben und eine Antwortfunktion. Das US-Magazin zitiert dazu einen Moderator des New York Public Radio (WNYC): "Manchmal fühlt es sich so an, als ob jemand im Facebook Hauptquartier sitzt, dessen Job es ist, neue Wege zu entwickeln, wie man jegliche Intelligenz in Amerika zerstören kann."

Facebook hat 2019 das Startup CTRL übernommen, das sich mit neuronalen Interfaces beschäftigt. Nun geht es konkret um die Entwicklung eines neuronalen Sensors, der Befehle erkennt und ausführen kann. Dazu könnte laut Facebooks Chief Technologie Officer Mike Schroepfer auch das Tippen gehören, dann bräuchte man also weder Inhalte selbst lesen noch schreiben können. "Wir alle haben das Privileg, die Zukunft sehen zu können, weil wir sie gestalten", soll er auf der Aufnahme sagen.

Lesen Sie auch Facebook News in Großbritannien: Neuer Anlauf für Kooperation mit Verlagen

(emw)