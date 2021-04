Facebook will wissen, welche Beiträge "inspirieren" – durch Umfragen

"Ist dieser Beitrag für dich inspirierend?" Facebook möchte den Nutzenden im Newsfeed mehr Beiträge ausspielen, die für sie einen Wert haben. Welche das sind konkret, wird abgefragt. Dazu könne etwa ein Zitat gehören, das jemanden dazu anregt, mehr freiwilliger Arbeit zu leisten, meint das soziale Netzwerk. Aber auch ein Bild der Natur kann inspirierend sein, um mehr Zeit draußen zu verbringen. Als Antwortmöglichkeiten gibt es nicht nur ein "Ja" oder "Nein" sondern eine ganze Palette an Abstufungen, wie inspirierend man einen Post findet.

Facebook erklärt in seiner Ankündigung auch, dass nach einzelnen Themenbereichen gefragt werde. Da sich Nutzende beschwert hätten, zu viele politische Inhalte zu sehen, wolle man dieses sensible Thema in der kommenden Zeit genauer beleuchten und erfragen, was zu den negativen Erlebnissen und Einstellungen auf der Plattform führt – etwa Beiträge mit sehr vielen negativen Reaktionen anschauen und fragen, was Menschen denn sehen wollen.

Wegklicken und interagieren für den Algorithmus

Die Option, Beiträge, die einem nicht gefallen, zu markieren und damit weniger ähnliche Inhalte angezeigt zu bekommen, soll prominenter zu sehen sein. Ein X am oberen rechten Rand des Posts lässt unerwünschte Beiträge verschwinden und füttert den Algorithmus mit entsprechenden Informationen. Weder der markierte noch ähnliche Inhalte sollen dann ausgespielt werden. Zwar wisse Facebook, dass bestimmte Freunde, Seiten oder Gruppen besonders eng mit einer Person verknüpft sein können, aber auch dies bedeute nicht, dass man alles von ihnen sehen wolle.

Interaktion bleibt allerdings das vorrangige Merkmal auf Basis dessen Beiträge im Newsfeed zu sehen sein werden – egal, ob diese negativ oder positiv ausfällt. "Unser Algorithmus nutzt tausende Signale, um Inhalte für den Newsfeed zu bewerten und zu sortieren" – mit dem Ziel, die passendsten Beiträge auch ganz oben anzuzeigen, schreibt Facebook. Die Umfragen sollen noch in diesem Frühjahr starten.

Im Mai startet Facebook News auch in Deutschland, dann werden Nachrichten von Kooperationspartnern in einem separaten Bereich angezeigt.

(emw)