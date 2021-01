Facebook zelebriert Zahlen zum Jahreswechsel – neue Nutzungsrekorde bei Anrufen

Facebook blickt erfreut auf den Jahreswechsel zurück. Besonders zum Neujahr hätten Menschen Apps des Unternehmens genutzt, um gute Wünsche und Grüße loszuwerden. Sowohl für Whatsapp, die Messenger-App, Facebook und Instagram steigerten sich die Zahlen gegenüber dem vorangegangenen Jahreswechsel erheblich. Die enorme Steigerung hänge mit der Coronavirus-Pandemie zusammen.

Verdoppelung der Nutzung

Wie das Unternehmen bekannt gibt, sollen weltweit mehr als 1,4 Milliarden Video-Anrufe und schlichte Audio-Anrufe zum Neujahr per Whatsapp gemacht worden sein. Für die App stellt das einen neuen Rekord dar. Gegenüber dem Jahreswechsel von 2019 zu 2020 habe sich die Nutzung mehr als verdoppelt.

Die hauseigene Messenger-App, die im Zusammenspiel mit Facebook entwickelt wurde, soll zugleich mit vielen Effekten genutzt worden sein. In den USA erfreute sich der Augmented-Reality-Effekt "2020 Fireworks" einer besonders großen Beliebtheit. Zudem sei der Neujahrsabend 2020 der bisher erfolgreichste Tag für Messenger-Gruppen-Videoanrufe in den USA gewesen sein. Bei diesen Videoanrufen sprechen in der Regel mehr als drei Personen gleichzeitig miteinander. Hier habe es nahezu eine Verdoppelung der Anrufe gegenüber der alltäglichen Nutzung gegeben.

Über Facebooks große Plattformen, Facebook und Instagram, hätten Nutzerinnen und Nutzer außerdem mit mehr als 55 Millionen Live-Schalten den Silvester-Abend bestritten.

Nähe trotz Corona

Die große Steigerung bei den Nutzungszahlen dürfte auf die Coronavirus-Pandemie und etliche Lockdown-Maßnahmen in verschiedenen Ländern zurückgehen. Viele Menschen wurden dazu angehalten, ihre Kontakte auch zum Jahreswechsel zu reduzieren, um die Verbreitung von SARS-CoV-2 zu verlangsamen. So interpretiert auch Facebook die Zahlen.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hatten sich schon im Laufe des Jahres 2020 weitaus mehr Menschen virtuell getroffen und ausgetauscht, um in Zeiten der Kontaktbeschränkung trotzdem weiterhin im Austausch bleiben zu können. Dies habe sich auch in den Statistiken des Unternehmens deutlich gezeigt. Die Zahlen zu Videoanrufen und anderen Calls hätten schon im Frühjahr frühere Neujahrsrekorde gebrochen. Um den Jahreswechsel von 2020 zu 2021 keine Ausfälle der Apps hinnehmen zu müssen, habe man bei Facebook entsprechend vorgesorgt.

