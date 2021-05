Facebooks Messenger und Instagram mit mehr Kontrolle und Video-Nachrichten

Facebook spendiert seinen Nachrichtendiensten neue Funktionen. Dazu gehört eine erweiterte Kontrolle bei Instagram und ein Star-Wars-Theme im Messenger – das am 6. Mai angekündigt wird, zwei Tage nach dem Star-Wars-Tag. Auch ein lilafarbener "Selena: The Series"-Hintergrund steht zur Verfügung.

Mit neuen Stickern für die Kamera im Messenger und der Version für Kinder will Facebook die Diversität und den Einfluss asiatisch und pazifischer Inselanreiner (Asian and Pacific Islanders/API) feiern. Die Bilder zeigen Symbole der jeweiligen Staaten, es gibt eine Liste mit Erklärungen dazu: Dort erfährt man etwa, dass der Koi in Japan für Stärke, Energie und Kraft steht. Ein Windspiel mit den Fischen in verschiedenen Farben steht für den japanischen Kindertag.

Für die Foto- und Videoplattform Instagram gibt es in den Direktnachrichten nun die Option, ein Foto oder Video aufzunehmen und zu verschicken, neben dem Testfeld für die Antworten erscheint nun auch ein Kamerasymbol. Zunächst funktioniert das allerdings nur auf iOS-Geräten, Android soll in Kürze folgen. Für Sprachnachrichten muss man im Messenger (bald auch bei Instagram) nicht mehr dauerhaft den Knopf gedrückt halten, ein einfacher Klick reicht, um die Aufnahme zu starten.

Kontrolle gegen die Nachrichten-Ur-Angst

Und weil es, wie Facebook in einem Blogbeitrag schreibt, nichts angsteinflößenderes gibt, als darauf zu warten, dass eine Nachricht gesehen wird, zieht in den Instagram-Nachrichtenbereich eine neue Kontrollfunktion ein: Man bekommt einen "gesehen"-Status inklusive der Zeit, wann die Nachricht vom Empfänger gesehen wurde. Ob und wie sich diese Funktion ausschalten lässt, sagt Facebook nicht. Im Messenger gibt es keine Möglichkeit, diese Informationen zu verbergen. Diese beiden Nachrichtendienste sind eng miteinander verwoben.

Das Archiv ist im Messenger nun per Swipe zu erreichen. Damit sollen wichtige Nachrichten noch schneller sicher abgelegt werden können. Um die Sammlung dann wieder aufzurufen, muss man über das eigene Profilfoto gehen.

(emw)