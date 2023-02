Fahrgastlenkung, Anonymisierung: Deutsche Bahn investiert in Brighter AI

Die Deutsche Bahn investiert in das Berliner Startup Brighter AI. Das 2017 als Spin-off des Automobilzulieferers Hella gegründete Unternehmen entwickelt Software, die mit Hilfe von Deep Learning Personen oder Autokennzeichen unkenntlich macht. Für die Bahn beziehungsweise ihre Investment-Tochter DB Digital Ventures habe die Technik einen strategischen Mehrwert, heißt es in einer Mitteilung.

Die Software "Deep Natural Anonymization" von Brighter AI tauscht in Videoaufnahmen automatisch Gesichter von Personen in eine ähnlich aussehende künstlich erzeugte Maske. Damit werde möglich, Bilder und Videos zu nutzen, ohne dabei auf Datenschutz zu verzichten, schreiben DB Digital Ventures und das Berliner Unternehmen.

Material für datenschutzgerechte Bildanalyse

Hier zielt Brighter AI auf Unternehmen der Automobilbranche und im Gesundheitswesen sowie auch auf den öffentlichen Sektor an, die Videos und Bilder mit Hilfe von maschinellem Lernen analysieren wollen. Die Bahn will mit Hilfe von Technik aus Berlin auch ein neues Nahverkehrsprojekt zur Fahrgastlenkung angehen, mit dem Verzögerungen im Betriebsablauf verhindert werden sollen.

Die Höhe der Investition wird in einer Mitteilung von Brighter AI nicht genau beziffert. Solche Investments beliefen sich normalerweise im Bereich von einer Million bis vier Millionen Euro. Zuvor hatte Brighter AI das Programm "Mindbox" der Deutschen Bahn durchlaufen. In dem Programm bietet die Bahn in den S-Bahn-Bögen unter dem Berliner Bahnhof Jannowitzbrücke Startups einen Platz, diese können dort ihre Projekte zusammen mit Bahn-Mitarbeitern entwickeln. Ebenso wie die Bahn investieren auch Hella Ventures, eCapital und G+D Ventures in Brighter AI.

DB Digital Ventures finanziert und entwickelt nach eigenen Angaben neue datenbasierte Geschäftsmodelle. Die Investments konzentrieren sich dabei auf Big Data, KI und Internet of Things für Mobilität, Logistik und Smart City. In der Liste der Start-ups, die die Bahn fördert, sind insgesamt elf Unternehmen, davon mit Talixo ein weiteres aus Deutschland.

(anw)