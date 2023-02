Fahrrad-Navi und mehr: Apple baut Maps in Deutschland aus

Apple bringt umfangreiche Updates für den hauseigenen Kartendienst nach Deutschland: Ein knappes Jahr nach der Einführung der Neuauflage von Apple Maps reicht der Hersteller mehrere bislang fehlende Funktionen nach, darunter die Fahrradnavigation. Fahrradfahrer können die Karten-App jetzt in ganz Deutschland für die Planung von Routen verwenden, wie das Unternehmen mitteilte. Die Fahrradroutenplanung umfasst Sprachanweisungen und ein Höhenprofil, zudem wird auf merkliche Steigungen und auf Stellen hingewiesen, an denen Radfahrer möglicherweise absteigen müssen.

In der Detailansicht nennt Apple Karten unter anderem, ob der jeweilige Abschnitt auf einem Radweg oder auf einer Straße verläuft. Nutzer haben zudem die Option, viel befahrene Straßen und Steigungen auf ihrer Route möglichst zu vermeiden. Die Navi-Ansicht auf iPhone und Apple Watch ist speziell für Radfahrer angepasst worden, betonte das Unternehmen. Zudem lassen sich etwa Stopps an Fahrradwerkstätten, Rastplätzen oder öffentlichen Toiletten einplanen. Ebenso wie bei der Autonavigation ist es möglich, den eigenen Standort und die voraussichtliche Ankunftszeit mit Dritten zu teilen.

Parallel führt Apple die sogenannten detaillierten Stadtansichten in den Städten Berlin, München und Hamburg ein. Die 3D-Ansicht wird hier durch viele Details ergänzt wie Straßenmarkierungen, einzelne Bäume am Straßenrand und noch feiner gestalteten Modellen von Sehenswürdigkeiten – mitsamt Beleuchtung im Nachtmodus.

Der Augmented-Reality-Modus für die Fußgängernavigation steht nun außerdem in Köln, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Leipzig und Stuttgart zur Verfügung. Dabei blendet Apple Karten die Routenhinweise im Live-Kamerabild ein.

Das neue Apple Maps: Westeuropa fast ganz abgedeckt

Apple hat Maps im Verlauf der letzten Jahre in mehreren Ländern auf eine neue Basis gestellt. Dafür greift der Konzern auf die von einer eigenen Fahrzeugflotte mit Kameras und Sensoren erhobenen Daten sowie offenbar auch Luftaufnahmen zurück, um daraus Grundrisse, Vegetation und andere Strukturen zu ermitteln. Weitere europäische Länder wie Italien, Frankreich, Spanien, Belgien und die Niederlande sind ebenfalls bereits abgedeckt. Das neue Kartenmaterial hat Apple Ende 2022 zudem in der Schweiz eingeführt, Österreich dürfte in den nächsten Wochen oder Monaten folgen.

