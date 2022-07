Fahrrad-Produktion in Deutschland schrumpfte im ersten Halbjahr

In Deutschland sind im ersten Halbjahr 2022 rund 580.000 Fahrräder produziert worden. Das sind 3 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Produktion von E-Bikes und Pedelecs ging im gleichen Zeitraum von 810.000 auf 800.000 zurück, berichtet der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) anlässlich der anstehenden Messe Eurobike in Frankfurt am Main. Seit 2019 werden in Deutschland mehr E-Bikes gebaut als solche ohne zusätzlichen Antrieb.

Die Umsätze im Fahrradhandel seien im ersten Halbjahr 2022 insgesamt stabil geblieben, teilte der ZIV mit, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Etwas häufiger verkauft als im Vorjahr würden hochwertige Räder, insbesondere Pedelecs vor allem in Leasingverträgen. Angesichts der steigenden Inflation sei zu beobachten, dass sich die Kundschaft in den günstigeren Preisklassen zurückhalten.

Das ist auch der Eindruck, den der Handelsverband Zweirad (VDZ) hat. Aktuell gehe die Kundenfrequenz zurück und insbesondere einfache Räder seien nicht mehr so gefragt. Zuvor hatten die Geschäfte hingegen zweistellige Umsatzsteigerungen gemeldet.

Lieferkettenprobleme

Fahrräder gebe es ausreichend in den Läden, aber wie in den vergangenen zwei Jahren nicht immer in jeder Wunschausstattung, schreibt der ZIV weiter. Die Lieferwege blieben äußerst angespannt. Es gebe zu wenige verfügbare Container, und die Quell- und Zielhäfen seien überfüllt. Die als Umschlagplätze bedeutenden chinesischen Häfen könnten jederzeit geschlossen werden. In Europa wiederum gebe es für den Weitertransport zu wenig Arbeitskräfte. Der ZIV rechnet mit Besserung gegen Ende 2023.

Lieferschwierigkeiten gebe es vor allem bei Antriebskomponenten für E-Bikes wie Batterien, Displays und Chips. In der Rahmenproduktion versuchten momentan viele Unternehmen, ihre Produktion aus China in andere Länder zu verlegen, etwa Taiwan, aber auch Vietnam und Kambodscha. "Auch deutsche Hersteller versuchen, sich aus diesen Ländern beliefern zu lassen. Selbstverständlich müssen die notwendigen Kapazitäten erst geschaffen werden."

Auf der Eurobike wollen vom 13. bis zum 17. Juli mehr als 1500 Aussteller in den Frankfurter Messehallen ihre Produkte und Innovationen rund um das Zweirad zeigen. Zuvor hatte die Messe 29 Mal in Friedrichshafen am Bodensee stattgefunden.

(anw)