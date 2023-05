Fairbuds XL: Dieser Kopfhörer lässt sich reparieren​

Reparierbare Smartphones gibt es wenige, reparierbare Bluetooth-Kopfhörer sind noch seltener. Fairphone wagt mit den Fairbuds XL den Versuch. Ein simpler Kreuzschraubendreher reicht, um den Over-Ear-Kopfhörer in seine Einzelteile zu zerlegen. Für fast alle Bauteile liefert Fairphone Ersatz. Obendrein klingt der Kopfhörer gut. Er ist ab sofort für 249 Euro vorbestellbar.

Dass der Kopfhörer reparierbar ist, sieht man ihm nicht an, weder auffällige Schrauben noch klobige Bauteile stören. Auf beiden Ohrteilen sitzen mit Gummilippen abgedichtete Plastikabdeckungen, die man ohne Werkzeug entfernen kann. Unter dem linken steckt der 800 mAh fassende Akku, den man ohne Werkzeug entnehmen und austauschen kann. Ein Ersatzakku kostet 19,95 Euro, eine der Plastikabdeckungen 5,95 Euro. Im Unterschied zu manch anderem Bluetooth-Over-Ear lassen sich die Fairbuds XL auch ohne Akku betreiben – allerdings nicht an einem analogen Klinkenkabel, sondern per USB-C.

Akku- und Polstertausch

Die Fairbuds XL kosten 250 Euro. (Bild: c't)

Das einzige Werkzeug, das für den Austausch weiterer Bauteile benötigt wird, ist der beiliegende Kreuzschraubendreher. Austauschen lassen sich außer Akku und Abdeckung das USB-C-Kabel, das die Ohrhörer miteinander verbindet (14,95 Euro), das Kopfband und die -polsterung (je 19,95 Euro) sowie die Lautsprechereinheiten (je 39,95 Euro). Die Arbeiten sind auch ohne jede Vorkenntnisse innerhalb weniger Minuten erledigt.

Nach eigenen Angaben verwendet Fairphone 100 Prozent recycelten Kunststoff und Aluminium in "Strukturelementen und in der Kopfbügelbasis" sowie recyceltes Zinn und Fairtrade-Gold. Es sei ihnen aber nicht möglich, ausschließlich recycelte Rohstoffe in der Produktion einzusetzen.

Die auffällig grünen Over-Ear-Kopfhörer – alternativ vertreibt Fairphone auch eine klassisch-schwarze Version – sind sehr wertig verarbeitet. Nichts knarzt, die Aluminiumscharniere halten sowohl ein- als auch ausgeklappt stramm ihre Position. Die Polster sitzen fest an ihrem Platz. Außerdem ist der Kopfhörer gemäß IP54 gegen Spritzwasser geschützt. Die hochwertige Verarbeitung macht sich bemerkbar: 330 g bringen die Kopfhörer auf die Waage. Die Hörer sitzen fest auf dem Kopf, unter den tiefen Ohrpolstern mit einem Innendurchmesser von circa 40 × 60 Millimetern ist es einigermaßen geräumig. Große Ohren fühlen sich darunter über einen längeren Zeitraum wohler als unter kleineren oder flacheren Polstern wie denen des Valco VMK20 oder des Sony WH-1000XM5.

Bedienelemente an der Ohrmuschel

Die Bedienelemente hat Fairphone an der Unterseite der rechten Ohrmuschel platziert: Eine Vierwegewippe schaltet den Kopfhörer ein und steuert Medienwiedergabe und Telefonate. Eine Taste darüber wechselt zwischen ANC und Transparenzmodus oder schaltet beides aus. Die aktive Geräuschunterdrückung arbeitet in Zusammenarbeit mit dem strammen Sitz der Kopfhörer wirkungsvoll gegen gleichbleibende Störgeräusche und rauscht kaum wahrnehmbar. ANC in Kombination mit leiser Musik reicht aus, um Gespräche im Großraumbüro auszublenden. Das Niveau von Bose und Sony erreicht Fairphone allerdings nicht ganz – noch mehr gilt das für den Transparenzmodus. Selbst wenn dieser eingeschaltet ist, fühlt es sich an, als spreche man unter einer Glocke.

Ab Werk sind die Fairbuds XL einigermaßen neutral abgestimmt und abgesehen von der Bassbetonung nicht unähnlich der Charakteristik unseres Referenzhörers Sennheiser HD600. Allerdings gibt der HD600 mehr Details wieder und klingt dadurch klarer. Der Bass der Fairbuds donnert kräftig, die Höhen klingen spritzig. Da sie den Bereich um 4 kHz zurücknehmen, klingen sie leicht muffig, was man außer im direkten Vergleich mit zum Beispiel eben jenem HD600 kaum wahrnimmt.

Kräftiger Bass, spritzige Höhen: Die Fairbuds XL (rote Kurve) klingen angenehm ausgewogen, im Vergleich: unser Referenzkopfhörer Sennheiser HD600. (Bild: c't)

Fairphone stellt den Fairbuds XL eine optionale App zur Seite. Darin finden sich vier Presets, die den Klang anpassen, aber kein Equalizer für die individuelle Anpassung. Außerdem dient die App als Webshop für die Ersatzteilbestellung und spielt Firmwareupdates ein. Drahtlos verbinden sich die Fairbuds XL per Bluetooth 5.1 mit Zuspielern und verstehen neben AAC und SBC auch aptX HD. Per Multipoint-Bluetooth halten sie Kontakt zu zwei Zuspielern gleichzeitig.

