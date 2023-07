Fairphone 3 bekommt Update auf Android 13

Das Fairphone 3 bekommt das Update auf Android 13: Der niederländische Hersteller kündigte die neue Android-Version in einem Twitter-Post an. Sowohl für das Fairphone 3 als auch für das Fairphone 3+ soll das Update auf Android 13 zum Download bereitstehen.

Das Fairphone 3 kam 2019 mit Android 9 in den Handel und bekam später ein Update auf Android 11. Die Version Android 12 wurde dagegen komplett übersprungen. Laut Fairphone liegt das am fehlenden Support des Chipset-Herstellers Qualcomm. Das eigene Team habe daher Kompatibilität zwischen dem SoC und neueren Android-Versionen sicherstellen müssen, was Zeit gekostet habe. Ähnlich ging der niederländische Hersteller auch beim Fairphone 2 vor, dessen Support-Aus Anfang des Jahres nach sieben Jahren auf dem Markt bekanntgegeben wurde.

Offiziell verspricht Fairphone mindestens fünf Jahre Support für das Fairphone 3, also bis 2024. Doch in einem Twitter-Post schreibt das Unternehmen, man visiere sogar sieben Jahre Android-Updates an. Demnach soll das Handy nun sogar bis 2026 mit neuen Android-Updates versorgt werden.

Damit würde das Fairphone 3 zum Fairphone 2 aufschließen, das ebenfalls sieben Jahre lang Update-Support bekommen hat. Sieben Jahre Updates sind im Android-Bereich vergleichsweise lang. Die meisten Smartphone-Hersteller versprechen heute bis zu vier Jahre Sicherheitsupdates.

Fairphone hat es sich eigenen Angaben zufolge zum Ziel gesetzt, in der Smartphone-Branche für die längere Benutzung von Smartphones zu werben. "Das Hauptproblem, das die Smartphone-Industrie so unnachhaltig macht, sind die kurzen Lebenszyklen. Jedes Jahr werden 1,4 Milliarden Smartphones gekauft und noch mehr hergestellt. Im Schnitt werden diese in Europa 26 Monate genutzt und danach nur zu 20 Prozent recycelt", sagte Fairphone-Chefin Eva Gouwens im Interview mit c't.

