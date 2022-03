Fake News: Spotify informiert jetzt über COVID-19

Die von Spotify bereits im Februar versprochene Infoseite zu COVID-19 taucht nun in der Android-App auf. Dort verlinkt der Musikstreamingdienst vertrauenswürdige interne und externe Inhalte, die seriös über das Coronavirus informieren. Mit seinem "COVID-19-Leitfaden" reagiert Spotify auf Vorwürfe aus der Musikbranche und der Nutzerschaft an Podcasts mit Falschinformationen.

Unter Podcasts taucht die Infoseite zu COVID-19 als kleine blaue Leiste auf. Ein Tipp darauf führt zum Leitfaden, wo unter anderem das Robert-Koch-Institut verlinkt wurde. (Bild: heise online)

Die US-Version der Infoseite war zuerst CNBC aufgefallen, heise online konnte ihre deutsche Fassung unter anderem unter den Podcasts von Joe Rogan finden. Seit wann der COVID-Leitfaden auf Spotify genau verfügbar ist, ist nicht bekannt. Spotify hatte ihn bereits im Februar angekündigt. Laut dem Technikmagazin Engadget gibt es den COVID-Leitfaden von Spotify noch nicht überall: Beispielsweise sei er in Kanada noch nicht implementiert.

Link aufs Robert Koch-Institut

Spotifys COVID-19-Infoseite zeigt sich als kleine blaue Leiste unterhalb von Inhalten, die das Coronavirus thematisieren. Gefunden hat heise online ihn unter jeder Episode des Podcasts "The Joe Rogan Experience". Das umstrittene Format des bekannten Podcast-Hosts hatte die Debatte um Corona-Fehlinformationen auf Spotify losgetreten. Mehrere Musikerinnen und Musiker, darunter Neil Young, hatten ihre Musik wegen der von Rogan geteilten Fehlinformationen von Spotify entfernen lassen. Spotify bietet "The Joe Rogan Experience" exklusiv an, für den Vertrag soll der schwedische Streaming-Dienst 200 Millionen US-Dollar gezahlt haben.

Klickt man auf die blaue Leiste, findet man die eigentliche Informationsseite. Er verlinkt in Deutschland extern auf die Startseite des Robert Koch-Instituts. Darunter finden sich interne Spotify-Angebote: Prominent gezeigt werden ein Podcast von Zeit Online sowie das Coronavirus-Update des NDR. Weiter unten listet Spotify diverse Audio-Nachrichtenformate deutscher Medien, darunter die Tagesschau, der Spiegel, der Deutschlandfunk und "Kurz informiert" von heise online.

