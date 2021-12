Falt-Handy Find N: Kleines dickes Oppo

Oppo hat nach zahlreichen Leaks und Teasern sein erstes Falt-Smartphone nun auch offiziell präsentiert. Das Oppo Find N setzt das bekannte Konzept ein wenig anders um und baut eher breit als schmal. Die Oppo-Fans in Deutschland müssen sich etwas länger gedulden als anderswo.

Das 5,49 Zoll große Außendisplay des Oppo Find N hat ein Seitenverhältnis von 18:9 und ist damit deutlich kürzer und breiter als das des Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Aufgeklappt kommt ein quadratisches, 7,1 Zoll messendes Display zum Vorschein. Sowohl das äußere als auch das innere Display besitzen ein Punchhole, durch das die Frontkameras blicken. Angetrieben wird das Oppo Find N von einem Qualcomm Snapdragon 888. Den Nachfolger Snapdragon 8 Gen 1 wird Oppo erst im regulären Top-Modell Find X4 Pro zum ersten Mal einsetzen.

Die Software hat Oppo auf die Bedürfnisse von Foldables und deren Bildschirmformat angepasst. Bis zu drei Anwendungen sollen in schwebenden Fenstern parallel laufen können. Um in den Splitscreenmodus zu schalten, reicht es aus, mit zwei Fingern von oben nach unten über die Mitte des Bildschirms zu streichen. Dort soll übrigens kaum noch eine Falte zu spüren sein, verspricht der Hersteller. Oppos selbst entwickeltes Scharnier namens Flexion Hinge schaffe es, diese weitgehend eliminieren, meint ein Unternehmenssprecher. Der TÜV bescheinigt Oppo durch den weniger spitzen Knickwinkel zudem 80 Prozent geringere Anfälligkeit gegen Schäden beim Zusammenfalten. Das Scharnier hält in flexiblen Öffnungswinkeln von 50 bis 120 Grad.

Oppo Find N Scharnier (Bild: Oppo)

Wann ist das Oppo Find N zu kaufen?

Die restliche Ausstattung des Oppo Find N kann sich ebenfalls sehen lassen. Eine Triple-Cam mit 50-MP-Sensor von Sony (IMX766) als Hauptkamera, gleich zwei 32-Megapixel-Selfie-Kameras innen und außen, 12 GByte RAM und 512 GByte interner Speicher, das reicht auf dem Papier für die Oberklasse. Der 4500 mAh starke Akku des Oppo Find N lädt mit 33 Watt am Kabel oder über den Qi-kompatiblen, proprietären AirVOOC-Standard mit 15 Watt drahtlos. Für ordentlichen Sound sollen Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos sorgen. 5G-Empfang ist mittlerweile Standard.

Oppo-Fans in Deutschland werden sich allerdings noch eine Weile gedulden müssen, bis sie das neue Foldable kaufen können. Das Oppo Find N wird zunächst in China verkauft werden, bereits am 23. Dezember soll es dort losgehen. Den Sprung nach Europa soll das Find N allerdings wenig später auf jeden Fall schaffen, sagt der Hersteller. Einen Preis für das Falt-Smartphone in Europa hat Oppo aber noch nicht verraten. Es ist aber damit zu rechnen, dass das Oppo Find N, das in Schwarz, Weiß und Lila angeboten wird, ein vierstelliges Loch in den Geldbeutel reißen wird. In China kostet das Oppo Find N 7699 Yuan, das sind umgerechnet 1073 Euro.

(sht)