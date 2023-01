Faltbares iPad kommt angeblich schon 2024

Apples Einstieg in den Foldables-Markt zeichnet sich deutlicher ab: Der Hersteller arbeitet nach Informationen eines treffsicheren Analysten an einem komplett neuen iPad-Design mit faltbarem Display, dessen Einführung für das Jahr 2024 geplant sein soll. Das neue Modell setze auf einen ausklappbaren Aufsteller aus Kohlenstofffasern, der besonders leicht und strapazierfähig sein soll, erläutert der Analyst Ming-Chi Kuo auf Twitter. Weitere Details etwa zu der Display-Größe nennt er nicht.

Wenig iPad-Neuerungen 2023

Kuo verfügt über tiefen Einblick in Apples Lieferkette und hat in der Vergangenheit regelmäßig und treffsicher Details zu noch unveröffentlichter Apple-Hardware vorab genannt. Der Analyst geht davon aus, dass das Jahr 2023 in Hinblick auf neue iPad-Hardware besonders ruhig wird: In den nächsten neun bis zwölf Monaten gebe es möglicherweise keine neue iPad-Ankündigung, die Massenproduktion eines iPad mini 7 laufe wohl erst Anfang 2024 an.

Offen bleibt, ob Apple in den nächsten noch ein iPad Air 6 einführt, dort ist als entscheidende Neuerung aber hauptsächlich mit dem M2-Chip zu rechnen. iPad Pro und das Basis-iPad hat Apple im Herbst 2022 aktualisiert, das iPad mini wurde zuletzt im September 2021 neu aufgelegt. Die iPad-Verkäufe dürften 2023 deshalb im Vergleich zum Vorjahr um 10 bis 15 Prozent sinken, prognostiziert Kuo.

Apple-Foldable im Anflug

Dass Apple an Foldables forscht, ist kein Geheimnis. Seit Längerem gibt es Gerüchte, dass der Konzern im kommenden Jahr mit einem ersten Produkt in den Markt einsteigen will – und zwar mit einem Tablet. Der Zulieferer und Konkurrent Samsung rechnet intern angeblich ebenfalls damit, dass Apple ab 2024 ein eigenes Foldable im Programm führt.

Im Gespräch war dabei auch ein relativ großes Gerät mit einem 20“-Display. Parallel wird beharrlich spekuliert, dass Apple mit der iPad-Pro-Reihe im kommenden Jahr auf OLED-Displays umsattelt. Das letzte Neu-Design des iPad Pro liegt bereits mehr als vier Jahre zurück. Für 2025 erwägt Apple außerdem, MacBooks um einen Touchscreen zu erweitern, hieß es jüngst.

