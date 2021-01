Faltbares iPhone: Apple macht anscheinend Fortschritte

Kommt in absehbarer Zeit ein faltbares iPhone? Apple scheint sich dem Thema tatsächlich schon seit längerem zu widmen – entsprechende Gerüchte geistern schon seit Monaten durch die Szene. Nun berichtet ein in Taiwan erscheinendes Wirtschaftsblatt, dass der Konzern Haltbarkeitstests mit insgesamt zwei Designprototypen eines "iPhone Foldable" erfolgreich abgeschlossen haben soll.

Klappgerät und Modell mit zwei Bildschirmen

Wie die Economic Daily News zum Jahreswechsel melden, wurden die Überprüfungen in einer Foxconn-Fabrik in Shenzhen durchgeführt. Die Modelle unterscheiden sich dabei durch den Aufbau. Die erste Variante soll ein Klappgerät sein, wie es man es etwa vom Lenovo Moto Razr oder vom Galaxy Z Flip von Samsung kennt. Dabei handelt es sich um ein "Clamshell"-Design, bei dem der komplette Bildschirm aufgeklappt wird.

Der zweite getestete Designprototyp besteht wiederum aus zwei einzelnen Displays, die über ein Scharnier miteinander verbunden sind. Die Bildschirme sollen dennoch "weitgehend nahtlos" wirken, wie es im Sommer vom Leaker Jon Prosser hieß. Apple hat sich ein entsprechendes Design bereits patentieren lassen.

Haltbarkeit ist wichtig

Apple geht beim Thema flexible Displays vorsichtig ans Werk. Während Konkurrenten wie Samsung bereits mehrere Generationen dieser Bauform auf den Markt gebracht haben, will Apple zunächst sicherstellen, dass die notwendige Haltbarkeit gegeben ist. Die bei Foxconn getesteten Designprototypen sollen noch keine vollständigen iPhones gewesen sein, stattdessen ging es vor allem um die Funktionsfähigkeit des geplanten Klappmechanismus beziehungsweise der Scharniere. Apple habe sich noch nicht entschieden, welche Variante weiter verfolgt wird, so die EDN.

Mit einem schnellen Marktstart rechnet das Blatt nicht – "frühestens 2022" wird dieser demnach "im Markt" prognostiziert, möglicherweise auch erst 2023. Im Sommer war durchgesickert, dass Apple bei Samsung eine "große Anzahl" flexibler OLEDs bestellt hat. Diese scheinen allerdings zunächst nur zu Testzwecken zu dienen. Apple will augenscheinlich technische Flops wie beim ersten Galaxy Fold vermeiden. Dieses hatte Samsung wieder vom Markt nehmen müssen, nachdem erste Tester schwerwiegende Haltbarkeitsprobleme festgestellt hatten. Apple ist bei neuer Technik stets zurückhaltend; so wurde das erste iPhone ohne UMTS ausgeliefert und 5G-Technik bietet der Konzern erst seit dem iPhone 12 aus dem vergangenen Herbst an.

(bsc)