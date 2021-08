Fan Token: Lionel Messi wird von PSG teilweise mit Kryptogeld bezahlt

Der argentinische Fußballspieler Lionel Messi bekommt von seinem neuen Arbeitgeber Paris St. Germain (PSG) einen Teil seines Begrüßungsgelds in Kryptowährung ausgezahlt. Messi habe zur Vertragsunterzeichnung eine große Anzahl "$PSG Fan Tokens" bekommen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Den genauen Wert verschweigt PSG.

Fan Token sind eine spezielle Version von Blockchain-gesichertem Kryptogeld, das Unternehmen Socios.com bietet solcherlei unter anderem für Anhänger von Fußballvereinen wie Juventus Turin, Arsenal London und Manchester City an. Messi sei mit seinem Wechsel vom FC Barcelona zu PSG der erste Fußballspieler der Welt, der mit solchen Token bezahlt wird, schreiben Socios.com und PSG.

"Innovativ und avantgardistisch"

Der Verein, der zusammen mit Socios.com den $PSG im Januar 2020 eingeführt hatte, sieht sich so weiterhin als einen der "innovativsten und avantgardistischsten Sport-Franchises der Welt". Die Implementierung der Token zeige, wie der Verein ständig Wege finde, seine Einnahmequellen zu erhöhen.

Das könnte im Fall Messi wohl auch nötig gewesen sein. Nachdem sein Vertrag mit dem FC Barcelona ausgelaufen war, kostete er zwar keine Ablösesumme, es heißt aber, sein Handgeld betrage 25 Millionen Euro, jährlich soll er netto 40 Millionen Euro bekommen. Für seinen alten Verein, für den er 21 Jahre lang gegen Bälle trat, war das offenbar nicht machbar.

Zuletzt soll Messi beim FC Barcelona rund 138 Millionen Euro im Jahr verdient haben. Der hoch verschuldete Verein muss sich strengen "Financial Fairplay"-Regeln der spanischen Liga unterwerfen und darf nicht mehr für Spielergehälter ausgeben, als er einnimmt. Einige der Barca-Stars verdienen nun deutlich weniger als zuvor, andere werden verkauft.

Handelsvolumen 1,2 Milliarden Dollar

Am vergangenen Dienstag unterzeichnete Messi seinen neuen Spielervertrag über eine Laufzeit von zwei Jahren mit einer Verlängerungsoption von einem Jahr. In den Tagen zuvor erreichte der Handel mit $PSG ein Volumen von gut 1,2 Milliarden US-Dollar, schreibt PSG.

Besitzer von Fan Token können beispielsweise wählen, welche Motivationsbotschaft in der Umkleidekabine der PSG-Mannschaft angezeigt werden soll. Die $PSG-Inhaber können auch an Videokonferenzen mit einzelnen Spielern und an Umfragen teilnehmen und bekommen Nachlass auf Fanartikel.

(anw)