"Far Cry 6": PETA kritisiert Hahnenkämpfe im "Mortal Kombat"-Stil

Die Tierrechtsorganisation PETA erhebt schwere Vorwürfe gegen den Videospiel-Entwickler Ubisoft. Die im kürzlich erschienenen Actionspiel "Far Cry 6" gezeigten Hahnenkämpfe seien gewaltverherrlichend und rassistisch, schreibt die lateinamerikanische Abteilung von PETA auf Twitter und in einem Presse-Statement.

"Grausamkeit ist keine lateinamerikanische Kultur", schreibt PETA auf Twitter. "Die Verherrlichung von Gewalt gegenüber Tieren als Unterhaltung muss aufhören." In "Far Cry 6" sind Hahnenkämpfe als Minispiel im Stil von Titeln wie "Tekken", "Mortal Kombat" oder "Street Fighter" inszeniert.

Zuerst wählen Spielerinnen und Spieler einen Hahn aus einem Pool an "Kämpfern", bevor sie mit ihm in einer Arena gegen einen anderen Hahn antreten. Es gibt eine Lebensleiste, Ausweichmanöver und sogar Spezialfähigkeiten, die erst aufgeladen werden müssen – Ubisoft hat das Minispiel offenbar bewusst als Anspielung auf beliebte Fighting Games konzipiert. PETA fordert Ubisoft in einem Statement auf, dieses "verwerfliche" Minispiel mit einem anderen, weniger gewaltverherrlichenden zu ersetzen.

"Klamauk und brutale Gewalt"

"Far Cry 6" spielt auf der fiktiven lateinamerikanischen Insel Yara. Sie ist in vieler Hinsicht an Kuba angelehnt, wo Hahnenkämpfe weiterhin legal sind. Ihre Darstellung in "Far Cry 6" sorgte schon vor der PETA-Beschwerde für Unmut: Spielerinnen und Spieler kritisierten dabei nicht nur die Gewalt gegen Tiere, sondern auch die Darstellung der lateinamerikanischen Kultur. Der Großteil der Community scheint das Minispiel dagegen amüsant zu finden.

Lesen Sie auch PETA rügt Far Cry 5 für Angel-Minispiel

Auch in den Medien werden die spielbaren Hahnenkämpfe diskutiert: AVClub empfindet die Kämpfe als plumpe Provokation, das Magazin Paste sieht sie dagegen als gelungene Satire. heise online kritisiert im Test von "Far Cry 6" allgemein den "unausgegorenen Mix aus Klamauk und brutaler Gewalt", der sich durch das Spielgeschehen zieht. "Wer 'Far Cry' genießen will, muss sich im sechsten Teil damit abfinden, dass brisante Themen und exzessive Gewaltdarstellung einfach nur Vorwände sind, um einen wilden Actionspielplatz zu inszenieren."

(dahe)