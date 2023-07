Farben des Sommers: Die Bilder der Woche (KW 29)

Der Sommer zeigt sich mit den unterschiedlichsten Farben: Sprießende Pflanzen zeigen alle Arten von Grüntönen, ihre Blüten erstrahlen in den unterschiedlichsten Farben von Weiß, Blau, Pink bis Rot, Orange und allen Nuancen dazwischen. Eine Auswahl der unterschiedlichen Motive zeigten unsere Bilder des Tages der vergangenen Woche.

Los ging es am Samstag mit einer dramatischen Gewitterszene aus Südhessen. Während Blitze am Nachthimmel züngeln, leuchtet der Nachthimmel in tiefem Lila. Fotograf Hajo Schuhmann schreibt uns folgendes dazu: „Wir wohnen im Odenwald, im zweiten und dritten Stock. Unser Büro ist im dritten Stock, direkt unter dem Dach. Im Sommer immer schön warm... jedoch mit fantastischer Aussicht in fast alle Richtungen.

Gewitter fand ich schon immer interessant und hatte immer die Idee, mal einen (oder mehrere) Blitz(e) mit der Kamera einzufangen. Als es sich abzeichnete, dass es am Dienstag, 11. Juli, wieder mal soweit sein könnte, habe ich meine Kamera aufs Stativ gepackt. Ich nutze eine Nikon D810, für das Bild war ein Nikkor 24-70/2.8 im Einsatz. Die Kamera hat eine Intervallschaltung, heißt, ich gebe die Anzahl der Bilder vor (100 in diesem Fall) und den Abstand der Auslösungen. Hier habe ich, bei zehn Sekunden Belichtungszeit, 15 Sekunden Abstand gewählt.

Das Blitzbild entstand als letztes in der ersten Serie, das heißt die 100. Intervallaufnahme ist die mit dem Blitz hinter dem Kran. Trotz des spektakulären Aussehens bestand zu keiner Zeit Gefahr, die Gewitter (es waren mehrere zu der Zeit) waren so weit von uns entfernt, dass nicht mal der Donner zu hören war. Außer dem guten Standort und der Technik gehört also auch Glück dazu, um solch ein Bild zu machen.

Entspanntes Tierfoto

Oft stacke ich mehrere Bilder in Photoshop, um die Sache spektakulärer zu gestalten, dies war hier jedoch nicht nötig, es hat einfach alles gepasst. Ich habe hier lediglich den Ausschnitt etwas bearbeitet und im Raw-Konverter ein wenig die Farbtemperatur angeglichen (5200 K).“

Das Tierbild vom Sonntag zeigt eine Schnecke in Nahaufnahme, der unscharfe Hintergrund stellt das Motiv vor Grünverläufen schön frei. Wegrennen konnte das Tier nicht, so hatte Fotograf Hansjörg Eger genug Zeit, die Kamera zu zücken. Das schreibt er zu seinem Foto: „In unserem Garten steht ein Futterhäuschen, dass ich vom Frühstückstisch aus beobachten kann. Am Morgen des 5. Juli kletterte besagte Schnecke an der Hanfschnur, mit der das Futterhäuschen fixiert ist, zuerst abwärts und als das Ende der Schnur erreicht war wieder aufwärts. Da war ich mit schussbereiter Kamera bereits im Garten. Aus einer Reihe von Bildern wählte ich dann dieses aus - auch wegen der Ameise, die sich der Schnecke mutig in den Weg stellt.

Zur Technik: Canon EOS 60D, Tamron 70-300mm eingestellt auf 300mm, Belichtungsreihen mit 3 Bildern +-1,5 Blenden, Ausarbeitung mit easyHDR“

Das Bild vom Montag zeigt schlechtes Wetter, das Foto entstand allerdings bereits im November 2021. Auch diese Nebellandschaft lebt von feinen Farbverläufen, die Bernd Unger bei einer seiner typischen Fototouren einfing: „Ich gehe zwischenzeitlich gar nicht mehr bei gutem Wetter raus auf Fototour. Die Dramaturgie des "schlechten" Wetters hat für mich eine wesentlich stärkere Dynamik. So auch im November 2021. Aus dem Fenster geschaut. Ziemlich nebelig. Für mich genau das richtige Wetter. Und da musste ich nicht weit fahren, da störende Hintergründe auf kürzester Entfernung einfach "ausgeblendet" sind. Ein Weg, der durch den Nebel ins Unbekannte führt, im leichten Gegenlicht. Später ein bisschen an der Farbe gedreht. Zack! Fertig.“

Architektur in Schwarz-Weiß

Gänzlich auf Farbe verzichtet Nils Schulte-Jokiel bei seiner Architekturfotografie vom Dienstag: „Diese Brückenarchitektur in der Nähe von Maastricht mit ihrer geschwungenen Form und den Schatten ist beeindruckend. Sie ist wie gemacht für eine Schwarzweiß-Aufnahme, welche die Geometrie und Helligkeitsverläufe betont. Ich probierte zahlreiche Varianten der Perspektive mit einem Weitwinkelobjektiv aus. Meine Tochter bot sich als Model an, um der Architektur Leben und dem Bild ein Motiv zu geben.“

Auf Island fand Dave Derbis den Vulkansee seines Bild des Tages. Für die perfekte Aufnahme musste er den Fotospot mehrmals besuchen. „Das Foto entstand während einer Fotoreise in Island. Auf dem Weg zu unserer Tageswanderung in den Bergen von Landmannalaugar kamen wir an diesem riesigen See vorbei. Den Ort kenne ich schon seit einigen Jahren und will ihn fotografisch festhalten. Allerdings waren die Bedingungen bisher bei jedem Besuch aus fotografischer Sicht nicht optimal. Diesmal hat für mich aber alles gepasst. Im Himmel waren interessante Wolken, es war relativ windstill und das Wasser des Sees war spiegelglatt - und es regnete nicht. Daher konnte ich mir viel Zeit für die Bildkomposition nehmen. Ich sehr froh nun ein repräsentatives Bild von diesem schönen Ort im Kasten zu haben!“

Mit einer stimmungsvollen Gegenlichtaufnahme von Dbooker und der Nahaufnahme einer Sommerblüte von Daborius beendeten wir die Fotowoche.

Alle Bilder des Tages haben wir in der folgenden Bilderstrecke für Sie zusammengestellt.

