Farben und Formen: Die Bilder der Woche (KW 9)

Über das richtige Verhältnis von Farben und Formen gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Eine der bekanntesten Farb-und-Form-Lehren ist die des Malers, Grafikers und Bauhaus-Lehrers Wassily Kandinsky (1866 – 1944). Er weist den Grundfarben bestimmte Eigenschaften zu: Die Farbe Gelb gilt als warm, hervortretend und exzentrisch. Blau ist dagegen kalt, konzentrisch und zurückhaltend. Die Farbe Rot ordnet er zwischen den beiden anderen ein und versteht sie als mittelwarm.

Die Grundfarben setzt er in Beziehung zu den Grundformen Dreieck, Quadrat und Kreis: Gelb + Dreieck, Rot + Quadrat und Blau + Kreis. Kandinskys Theorie: je spitzer eine Form ist, desto wärmer ist sie auch. Das heißt, dass das spitzwinklige Dreieck besonders warm ist, das rechtwinklige Quadrat dazwischensteht und die winkellose Kreisform als kalte Form zu verstehen ist.

Selbstverständlich ist Kandinskys Farb-und-Form-Lehre keine wissenschaftliche. Sie basiert auf der Basis seiner eigenen Wahrnehmung und Erkenntnis sowie der anderer Künstler. Daraus entwickelte er eine Systematik. Obwohl in der Fotografie Formen weitaus komplexer und Farben sehr viel nuancierter sind als in Kandinskys Malerei und Theorie, versuchen wir sie einmal bei unseren Bildern der Woche anzuwenden.

Das Oval

Das Bild am Samstag von Karsten Gieselmann zeigt auf interessante und grafische Weise ein Treppenhaus, das durch seine ovale Form sowie durch Blau und Gelb besticht. Kandinsky nach ist das winkellose Oval eine kalte Form, die wenig Aufregung erzeugt. Das Blau wird als kühl und ruhig wahrgenommen und steht für den Himmel. Das Gelb dagegen ist warm und herausfordernd und könnte für die Erde stehen. Im Zusammenspiel ergeben Farben und Form ein kontrastreiches und doch harmonisches Bild.

Der Fotograf schreibt dazu: "Die Form dieser Treppe in einem Münchner Ärztehaus war prädestiniert für eine dynamische Komposition entlang der Diagonalen. Im Original farblich schlicht, entschied ich mich, den in der Aufnahme erkennbaren Kalt-Warm-Kontrast aus Schatten vs. bestrahlten Bereichen in der Bearbeitung zu verstärken, um so auch durch die Farbgebung einen starken visuellen Effekt zu erreichen."

Das Dreieck

Das Bild am Montag von Galeriefotograf Patrick Ehlen ist auf einer Fototour in der Disco Bay vor Grönland entstanden. Es zeigt ein Segelboot zwischen Eisbergen. Mit Kandinsky lässt sich auch hier etwas finden: Die Farben bewegen sich zwischen Gelb und Orange sowie Blau und Schwarz – einerseits eine große Wärme (obwohl es dort sicher sehr kalt ist) und andererseits Stille und Konzentration. Das Rot im Segel vermittelt zwischen diesen beiden Polen. Die Formen sind noch interessanter: Die spitzen Dreiecke der Segel stehen im starken Kontrast zum winkellosen Oval des Eisbergs – hier treffen Wärme (Dreieck) und Kälte (Kreise) stark aufeinander.

Patrick Ehlen berichtet über sein Foto: "Gegen Mitternacht wird das Licht 'magisch'. Die Sonne geht nie ganz unter. Es ist eine fließende Bewegung von Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Unsere Segelboote haben rote Segel. Das bietet einen schönen Kontrast zu den Eisbergen und gibt einen Maßstab für die gigantischen Ausmaße der Eisskulpturen. Schön war es, ein Bild machen zu können, gerade in dem Moment, als das andere Boot genau von dem Eisberg eingerahmt wurde."

Wie sich die anderen Bilder der Woche mit Kandinskys Farbe-und-Form-Lehre vertragen, können Sie selbst herausfinden – Sie sehen alle Aufnahmen noch einmal in unserer Bilderstrecke.

(vat)