FeatherWing-Entwicklungsboards von Würth

Der Hersteller Würth ist vielen vielleicht nur durch sein Schraubensortiment bekannt, bietet aber seit vielen Jahren als Würth Elektronik (WE) auch hochwertige elektronische Bauteile und eine Platinenfertigung an; vielen Makern dürften zum Beispiel die Induktivitäten von WE ein Begriff sein. Seit einiger Zeit sind auch Halbleiterbauteile im Programm, darunter vor allem Sensoren sowie Funkmodule.

Passend zum kompakten Feather-Formfaktor von Adafruit, für das Adafruit eine ganze Reihe von Basis-Boards mit verschiedenen CPUs anbietet, liefert WE nun kompatible Sensor- und Funkmodule mit Bauteilen aus dem eigenen Sortiment, so genannte FeatherWings. Ganz neu ist zum Beispiel ein Sensor-FeatherWing mit gleich vier WE-Sensorfunktionen für Temperatur, Absolutdruck, Feuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung. Alle vier Sensoren sind über den gemeinsamen I²C-Bus verbunden, das Board ist außerdem mit dem QWIIC-Verbindungssystem von Sparkfun kompatibel.

Für seine FeatherWings hat Würth ein eigenes Github-Repo eingerichtet. Das Angebot richtet sich mit seinen Preisen (etwa 60 Euro für das Sensor-Board) allerdings eher an Entwickler aus der Industrie als an sparsame Maker.

(cm)