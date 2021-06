FedEx plant Lieferungen mit autonomen Fahrzeugen von Nuro

Das US-amerikanische Kurier- und Logistikunternehmen FedEx will autonom fahrende Mini-Lieferautos des im US-Staat Kalifornien beheimateten Robotikunternehmens Nuro einsetzen, um darüber lokal Waren und Essen sowie Pakete auszuliefern. Dazu haben beide Unternehmen eine Partnerschaft geschlossen, wie FedEx und Nuro am Dienstag bekannt gaben.

Das bereits seit April 2021 laufende Pilotprojekt in Houston im US-Bundesstaat Texas zur Auslieferung mit Nuros selbstfahrenden Lieferfahrzeugen soll nun über mehrere Jahre laufen und mehrere Phasen umfassen. Derzeit testet FedEx verschiedene Anwendungsfälle innerhalb des Konzerns. Der Schwerpunkt liege darauf, festzustellen, in welchen Bereichen wie autonome Fahrzeuge eingesetzt werden können. Dabei untersucht der Logistikkonzern die Multi-Stopp- und terminbasierte Zustellung, Same-Day-Delivery sowie die lokale Lieferung spezialisierter Waren wie beispielsweise Arzneien.

Lieferungen vom Fahrzeug abholen

Das eingesetzte Lieferfahrzeug Nuro R2, das in Kooperation mit Roush Enterprises entwickelt und hergestellt wurde, verfügt über mehrere separat zu öffnende Fächer, in denen die Waren untergebracht sind und die für Essenslieferungen gekühlt werden können. Kunden erhalten per App eine Nachricht über den Ort, Lieferzeitpunkt sowie einen Abhol-Code. Dann müssen sie sich selbst zum Fahrzeug begeben und können dann nach Eingabe des Codes ihre Ware entnehmen.

Der Nuro R2 ist nach Angaben des Herstellers rund 2,7 Meter lang und 1,1 Meter schmal. Mit einer Geschwindigkeit von begrenzt 40 km/h bewegt er sich ausschließlich auf Straßen, darf also keine Fuß- und Radwege befahren. Waren mit einem Gesamtgewicht von bis zu 190 Kilogramm kann das elektromotorisch angetriebene Mini-Lieferfahrzeug bei einem Eigengewicht von 1150 Kilogramm aufnehmen. Ein Akku mit einer Kapazität von 31 kWh befeuert das autonome Kleinfahrzeug, das zum autonomen Fahren mit Kameras, Lidar-Sensorik und Radar-Technik ausgestattet ist.

FedEx verspricht sich viel von der Zusammenarbeit mit Nuro und den potenziell vielfältigen Einsatzmöglichkeiten autonomer Lieferfahrzeuge in allen Bereichen der Lieferkette. Das rasante Wachstum im E-Commerce mache es notwendig, autonome Systeme einzusetzen. Dadurch solle die Sicherheit, Effizienz und Produktivität erhöht werden. Mit dem Einsatz von Nuro-Fahrzeugen dürfte sich auch die Umweltbilanz von FedEx verbessern.

(olb)