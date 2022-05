Fehlende Bauteile: Tesla muss Produktion in Shanghai drastisch herunterfahren

Aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Nachschub hat Tesla die Produktion von Elektroautos im Werk in Shanghai weitgehend eingestellt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf interne Mitteilungen. Nachdem dort nach der Wiedereröffnung Ende April rund 1200 Autos pro Tag gefertigt worden seien, könnten jetzt weniger als 200 pro Tag fertiggestellt werden. Eigentlich sollte der Ausstoß bis nächste Woche auf 2600 Autos pro Tag gesteigert werden. Dem machen die Probleme bei der Versorgung mit Einzelteilen nun einen Strich durch die Rechnung. Zuvor seien die Verkaufszahlen bereits um 98 Prozent eingebrochen, eine Folge der strikten Coronamaßnahmen in China.

Strikter Lockdown seit Anfang April

Seit Wochen gelten in der Wirtschaftsmetropole Shanghai strenge Ausgehbeschränkungen. Damit wollen die Behörden eine Coronawelle brechen und jegliche Infektionen unterbinden. China verfolgt seit Beginn der Pandemie eine strikte Null-Covid-Strategie, die angesichts von viel infektiöseren Varianten des Virus inzwischen aber an ihre Grenze zu stoßen scheint. In Shanghai ist aktuell kein Ende der Beschränkungen in Sicht, ganz im Gegenteil. Laut CNN gibt es aktuell Berichte, denen zufolge die Maßnahmen noch einmal verschärft werden. Selbst Menschen mit negativen Coronatests können demnach in den zentralen Quarantänelagern landen. Die Folgen der Maßnahmen sind nicht nur vor Ort zu spüren, die Folgen der gestörten Lieferketten in der Hafenstadt sind bis nach Deutschland zu spüren.

Wie andere Unternehmen vor Ort hatte auch Tesla sein Werk vorübergehend schließen müssen. Nachdem es am 19. April mit Einschränkungen wieder habe öffnen dürfen, seien dort in dem Monat noch rund 11.000 Elektroautos produziert worden. Von denen seien nur gut 1500 verkauft worden, schreibt Reuters. Im März waren es noch gut 66.000 gewesen, für Tesla endete im März ein Rekordquartal. Aufgrund fehlender Teile müsse die Produktion nun deutlich zurückgefahren werden.

(mho)