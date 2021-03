"Fehler 14": Datenverlust bei iPhone-Updates möglich

Apple warnt in einem in diesem Monat veröffentlichten Supportdokument vor schwerwiegenden Problemen bei Betriebssystemaktualisierungen auf iPhone und iPad. Diese betreffen das Upgrade auf iOS beziehungsweise iPadOS 14 und können sogar im Wiederherstellungsmodus auftreten, bei dem die Geräte komplett zurückgesetzt werden. Hauptsymptom ist, dass Smartphone oder Tablet beim Update entweder mit der Anzeige des Apple-Logo-Bildschirms einfach hängen bleiben (der Update-Vorgang also nicht fortgesetzt wird) oder – falls das Update über einen Mac oder Windows-PC eingespielt wird – auf dem Rechner der sogenannte Fehler 14 angezeigt wird.

Gerät bleibt beim Update hängen

Laut Apple tritt das Problem dann auf, wenn vor der Aktualisierung auf iPhone oder iPad iOS beziehungsweise iPadOS 13 aufgespielt und auf der Hardware "nur wenig Speicherplatz verfügbar" war. Warum dies das System nicht vor der Aktualisierung überprüft und das Problem auch bei der Wiederherstellung auftritt – bei der das Gerät gleichzeitig gelöscht wird –, bleibt unklar. Auch fehlen Angaben dazu, wie viel freier Speicherplatz notwendig ist, damit der Fehler nicht auftritt.

Berichte über Datenverlust

Scheitert das Update, tritt möglicherweise Datenverlust auf. Es gibt Berichte, laut denen Nutzer unter anderem Tausende von Fotos verloren haben – das muss aber nicht passieren. Dennoch ist es wichtig, vor jeder größeren Aktualisierung ein Backup anzulegen – entweder via iCloud (dabei darauf achten, dass ausreichend Speicherplatz vorhanden ist) oder lokal im Finder (Mac) oder in iTunes (Windows). Lokal lassen sich zudem Passwörter und andere sensible Daten mitspeichern, wenn das Backup verschlüsselt angelegt wird. Zudem ist es sinnvoll, stets etwas Platz auf dem Gerät zu lassen, vor größeren Updates also den Speicherinhalt aufzuräumen.

Rechner notwendig

Apple scheint den Fehler mit iOS beziehungsweise iPadOS 14.4 inzwischen behoben zu haben. Aktuell ist iOS beziehungsweise iPadOS 14.4.1. Nur damit ist es offenbar möglich, ein betroffenes Gerät aus dem Wiederherstellungsmodus zu "retten". Dazu muss man iPhone oder iPad mit Kabel an einen Rechner anschließen und die Aktualisierung via Finder oder iTunes durchzuführen. Apple schreibt dazu, dass dabei "persönliche Daten erhalten" bleiben. (bsc)