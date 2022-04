Feindliche Übernahme: Elon Musk hat Geld für Twitter-Kauf zusammen

Der US-Milliardär Elon Musk hat nach eigenen Angaben das nötige Geld zusammen, um Twitter für mehr als 46 Milliarden US-Dollar (rund 42 Milliarden Euro) zu kaufen. Das teilte der Chef des Elektroautokonzerns Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX am heutigen Donnerstag der US-Börsenaufsicht SEC mit. Demnach hat Musk Zusagen von der Investmentbank Morgan Stanley und anderen Instituten für Kredite im Wert von insgesamt 25,5 Milliarden US-Dollar. Weitere 21 Milliarden US-Dollar will er in Form von Aktien selbst zum Kaufpreis beitragen. Angesichts des Widerstands aus der Führungsetage von Twitter denke er über eine feindliche Übernahme nach, heißt es noch.

Musk unterstreicht damit erneut, dass es ihm mit dem Vorhaben ernst ist, das soziale Netzwerk komplett zu kaufen, unter anderem, um es von der Börse zu nehmen. Der reichste Mann der Welt hatte im März so viele Aktien von Twitter gekauft, dass er zum größten Anteilseigner der Plattform geworden war. Danach hatte es geheißen, dass er in den Verwaltungsrat einziehen wolle. Dann wäre es ihm aber unter anderem verwehrt worden, mehr als 15 Prozent aller Aktien zu erwerben, außerdem hätte er sich nicht mehr so frei und kritisch zu dem Konzern äußern dürfen. Musk hatte die Idee umgehend verworfen und Tage später angekündigt, alle restlichen Aktien kaufen zu wollen. Unklar war bislang aber, ob er tatsächlich genügend Geld verfügbar hatte, um das zu realisieren.

Twitters Verwaltungsrat möchte dem Vorgehen von Musk derweil nicht tatenlos zusehen. Das Gremium hat als Abwehrmaßnahme eine sogenannte "Giftpille" ("poison pill") vorbereitet: Sollte Musk mehr als 15 Prozent der Twitter-Anteile besitzen, würden neue, günstigere Aktien ausgegeben, um dessen Anteil zu verwässern. Offenbar gibt es auch an der Börse Zweifel, dass sich der Milliardär mit seinem Plan durchsetzen wird. Der Aktienkurs blieb von der Bekanntmachung weitgehend unbeeinflusst und liegt mit knapp unter 47 US-Dollar deutlich unter dem Preis von 54,20 US-Dollar, den Musk bezahlen will.

(mho)