Fenster- und Türensensor mit HomeKit: Tipps zur Montage von Eve Door & Window

Mit dem Tür- und Fenstersensor Door & Window vom HomeKit-Spezialisten Eve lässt sich in einem Apple-Smart-Home eine Menge anstellen: Die zweiteilige Hardware (ab 44,95 €) kann beispielsweise Eindringlinge erkennen oder eine Heizung oder Klimaanlage steuern, die sich automatisch aktivieren oder deaktivieren lassen, sobald ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird. In der Praxis stellt sich die Montage allerdings nicht ganz leicht dar, zumindest, wenn man nach dem offiziellen Handbuch des Herstellers geht. Dabei geht es deutlich leichter, wenn man weiß, wie.

Platzierung von Magnet und Sensor

Kleiner Hack: Mit Sugru lässt sich der Magnet auf richtige Höhe bringen. Allerdings wäre das in diesem Fall gar nicht nötig gewesen.

Eve Door & Window arbeitet mit Magnetkraft. Wird das Feld unterbrochen oder wiederhergestellt, löst die Hardware aus. Das Gerät besteht aus dem eigentlichen Sensor, in dem eine Batterie steckt – er stellt auch die Verbindung zum Heimnetz her – sowie einem kleinen, quadratischen Magneten. Für diesen werden zudem kleine Plättchen mitgeliefert, um ihn gegebenenfalls auf Höhe zu bringen. Das Problem: Geht man streng nach Anleitung, müssen Magnet und Sensor auf eine Höhe gebracht werden und beide zudem nach den aufgedruckten Punkten ausgerichtet sein.

Hat man nun ein Fenster mit breitem – also nach vorne abstehenden – Rahmen (siehe Bild), wird es schwer, den Magneten wie vom Eve-Handbuch gewünscht zu platzieren. Die Unterlegplättchen sind dafür nicht ausreichend, weshalb so mancher Nutzer beispielsweise zu Allzweckklebegummis wie Sugru greift. Damit ist dann eine Montage auf der passenden Höhe möglich.

Es geht noch viel einfacher

Doch so schwer muss man es sich gar nicht machen. Es ist nämlich reichlich egal, wie herum der Magnetwürfel ausgerichtet ist. Die Punkte spielen – das dürfte jedem physikalisch gebildeten Menschen klar sein – keine Rolle, steckt der Magnet doch in Kunststoff. Die Lösung für unser Beispiel mit dem breiten Fensterrahmen ist also ganz einfach: Der Magnet wird einfach schräg am Fensterrand angebracht, der Sensor etwas versetzt. Auch dort ist es relativ egal, wo dieser genau vom Magneten "getroffen" wird. Das kann man selbst leicht prüfen, indem man die Batterie in den Sensor einlegt und den Magneten an das Gerät hält. So müssen es nicht die Punkte sein, auch unten am Sensor klappt die Verbindung noch.

Außerdem ist es egal, welcher Teil von Eve Door & Window am beweglichen Teil von Fenster oder Tür befestigt ist – so kann man je nach Platzverhältnissen entweder den Sensor oder den Magneten anbringen. Es geht stets um die Entfernung zwischen beiden teilen, nicht um die konkrete Ausrichtung. Eine weitere Alternative bei wenig Platz ist die Verwendung eines kostengünstigen Magneten aus dem Baumarkt – sogar eine Magnetfolio funktioniert. Um sicherzustellen, dass das technisch wie gewünscht klappt, kann man den Sensor samt Batterie einfach beim Einkauf mitnehmen und es ausprobieren. Ein teurer Neodymmagnet muss es ebenfalls nicht unbedingt sein.

