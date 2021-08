Fernweh inklusive: Die Bilder der Woche (KW32)

"Natur zu fotografieren, ist Erleben aus erster Hand", erklärte einst Fritz Pölking (1936-2007). Der gebürtige Krefelder ist bis heute einer der bekanntesten Naturfotografen aus Deutschland. Pölking, der im Alter von 71 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes starb, lebte den Traum vieler Amateurfotografen. Er verband seine Leidenschaft für die Fotografie mit dem Reisen und er erlebte die Natur, wie er es in seinem Ausspruch reflektierte, unzählige Male aus erster Hand.

In unserer Online-Galerie finden sich zahlreiche Beispiele für solche Naturerlebnisse, an die sich die Fotografen gerne erinnern. In den aktuellen Bildern der Woche sind einige dieser ausgezeichneten Werke mit dabei:

Dave Derbis zog es für sein Motiv "Wilde Heimat II" zu den Schrammsteinen, das ist eine lang gestreckte, stark zerklüftete Felsgruppe des Elbsandsteingebirges in der Sächsischen Schweiz. Der Leipziger hatte einen simplen Plan: "Ich wollte im Juni die Sonne hinter den Schrammsteinen fotografieren." Vor Ort kam es dann aber wie so oft in der Landschaftsfotografie anders: "Als ich am späten Nachmittag oben auf der Schrammsteinaussicht ankam, regnete es in Strömen, garniert mit leichtem Hagel und starkem Wind. Ungefähr eine Stunde später verbesserte sich die Wetterlage glücklicherweise langsam und der Himmel klarte auf." Die Geduld zahlte sich aus: "Während der goldenen Stunde brach dann sogar die Sonne, wie im Foto zu sehen, durch die Wolken und erleuchtete die Landschaft. Kurz nach Sonnenuntergang verdunkelte sich der Himmel wieder und ich begann den Abstieg erneut im Regen." Derbis nahm das Motiv mit einer Nikon D850 und einem Nikkor 16-35mm auf.

Für sein Abenteuer in der Natur reiste Reinhard Weber an das andere Ende der Welt. Sein Shot "Back from the Outback" entstand in Australien. Er schrieb uns dazu: "Nach fast zwei Wochen off-road durch das Outback kamen wir an der Westküste an und konnten bereits von weit entfernt beobachten, wie ein Gewitter aufzog. In der Abendsonne und mit den letzten Sonnenstrahlen zogen die dunklen Wolken langsam in unsere Fahrtrichtung." Die Gelegenheit nutzte er dann: "Dadurch ergab sich eine ganz besondere Stimmung, welche ich schließlich einfangen konnte, als wir kurz anhielten."

Unsere Bilderstrecke zeigt diese und alle weiteren Bilder des Tages der abgelaufenen Kalenderwoche noch einmal im Überblick:

Bild 1 von 7 Bilder der Woche KW 32 (7 Bilder) Looking to the water Ein atmosphärisches Bild, gekonnt umgesetzt von Robert Oswald. Die Idee dahinter erklärt er folgend: "Das warme Licht der Laterne steht im Kontrast zur blauen Stunde. Das Ganze in einer interessanten, mystischen Szene am Wasser."

