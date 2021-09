Fernzugriff aufs QNAP-NAS mit TeamViewer

Im Rahmen einer neuen Kooperation portiert TeamViewer seine Software auf NAS-Systemen von QNAP. Mit der Fernverbindungssoftware sollen Nutzer vom Client auf ein oder mehrere NAS zugreifen können. Zum Start funktioniert das ausschließlich mit Windows-PCs.

Beide Unternehmen unterstreichen in erster Linie zwei Aspekte: Zum einen sei es so deutlich einfacher, mehrere NAS-Systeme aus der Ferne und zentral zu verwalten und zu überwachen. Außerdem böte TeamViewer "ein unvergleichliches Maß an Sicherheit". So würde die IP-Adresse des NAS maskiert und "sensible Unternehmensdaten [würden] effizient mit einer DSGVO-konformen 256-Bit Ende-zu-Ende-Lösung zur Verschlüsselung der Sitzung" geschützt.

TeamViewer ist ab sofort im App Center von QNAP zu finden. Weitere Informationen zu den Systemanforderungen finden sich auf einer eigenen Produktseite.

(fo)