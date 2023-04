Festplatten: Der Abwärtstrend geht weiter

Das Jahr 2023 hat für HDD-Hersteller noch schlechter begonnen, als das Jahr 2022 endete. Nur rund 33,5 Millionen bis 34,9 Millionen Festplatten haben Seagate, Toshiba und Western Digital weltweit im ersten Quartal 2023 verkauft – verglichen mit Ende 2022 ein weiteres Minus von 3,8 bis 7,6 Prozent.

Schon ein Jahr zuvor, im ersten Quartal 2022, befand sich der Festplattenmarkt mit 53–55,2 Millionen Verkäufen im deutlichen Abschwung. 2021 wurden in jedem Quartal jeweils weit mehr als 60 Millionen Festplatten verkauft. In den vorherigen Jahren waren es teils mehr als 70 Millionen – seitdem hat die Verdrängung durch SSDs weiter zugenommen, etwa in günstigen Notebooks.

Die Zahlen kommen wie üblich vom Marktforscher Trendfocus über den Storage Newsletter; eine weitere Aufschlüsselung hat Blocks and Files veröffentlicht. Demnach sind vor allem sogenannte Nearline-Festplatten – also HDDs mit besonders hoher Kapazität, vor allem für Cloud-Rechenzentren– eingekracht. Mit einem Minus von 45,7 Prozent auf rund 10,2 Millionen Verkäufe hat sich der Absatz beinahe halbiert. Das Minus bei Notebooks und Desktop-PCs betrug 24 bis 33 Prozent.

Toshiba abgeschlagen

Am härtesten erwischte es Anfang 2023 Toshiba, das in der positivsten Schätzung nur noch rund 6,7 Millionen Festplatten verkauft hat. Verglichen mit Seagate (Platz 1) und Western Digital (Platz 2) ist Toshiba somit weit abgeschlagen. Andere HDD-Hersteller gibt es nicht mehr und auch bei Toshiba stehen erneute Umstrukturierungen ins Haus. Eine Erholung zeigt sich dagegen beim Marktführer Seagate: In der positivsten Schätzung könnten die Verkäufe sogar wieder minimal zugelegt haben.

Festplattenverkäufe nach Hersteller aufgeschlüsselt (Quelle: Trendfocus) Hersteller HDDs [Millionen Stück] Änderung Q/Q Änderung J/J Marktanteil Seagate 15,0-15,5 -2,3% bis +1% -34,7% bis -32,6% 44,4–44,8% Toshiba 6,3-6,7 -21,4% bis -16,5% -37,2% bis -33,2% 18,8–19,2% Western Digital 12,2-12,7 -5,4% bis -1,5% -38,2% bis -35,6% 36,4–36,8% Gesamt 33,5-34,9 -7,6% bis -3,8% -36,5% bis -33,9% 100%

Im deutschen Handel sind viele Festplatten seit dem Jahreswechsel günstiger geworden, allerdings haben sich Preise in den vergangenen Wochen stabilisiert. Die ersten Modelle gibt es für weniger als 15 Euro pro Terabyte, etwa Toshibas MG08ACA (ab 236,49 €) oder Seagates Exos X16 (ab 239,89 €), beide mit 16 TByte Speicherkapazität.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mma)