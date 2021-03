Feta-Nudeln: Jedem Lockdown sein Google-Trend-Essen

Man nehme einen Weißkäse und lege ihn mit Kirschtomaten und Gewürzen in eine Auflaufform, gebe diese in den Ofen und warte ab. In der Zwischenzeit werden Nudeln gekocht. Sobald diese gar sind und der Ofen-Feta heiß, matscht man alles zusammen. Tadah: Der neuste Google Trend während des derzeitigen Lockdowns. Es ist nicht der erste Essenstrend, der sich in der Corona-Pandemie abzeichnet – und das wissen wir jetzt, weil Google uns an diesen lebenswichtigen Statistiken teilhaben lässt.

Vor ziemlich genau einem Jahr fingen die Menschen an, sich mit Sauerteig auseinanderzusetzen. Brot backen wurde zum Trend, die Hefe im Supermarktregal knapp. Laut Google war auch Bananenbrot ein Such-Ding, es folgte der Dalgona Kaffee – ein Getränk aus Südkorea, das zur einen Hälfte aus gleichen Teilen Instantkaffee, Zucker und Wasser besteht und zur anderen Hälfte aus Milch. Kaffeeschaum auf Milch in Glas ist äußerst ansprechend anzuschauen – vielleicht sogar mehr als zu trinken.

Social Media Trends schwappen rüber

Und dann war da im Sommer noch der Quesadilla-Hack (wie in "hacking", nicht Hackfleisch), bei dem die Weizenfladen in Quadraten belegt wurden und gefaltet, sodass angeblich beim Braten alles warm und der Käse weich wurde, eine Sauerei beim Essen aber ausblieb. Nicht schwer sich vorzustellen, dass zu viel Käse und leichtes Drücken aber eben doch dazu führt, dass dieser ausläuft.

All diese Trends sind freilich auch in den sozialen Medien aufgetaucht. Kein Influencer, der nicht einen schmucken Kaffee auf dem Balkon getrunken hat. Kaum fraglich, was zuerst da war: Denn Google schreibt, dass auch die Wortkombination "Viral Feta Pasta" auf einem Allzeithoch ist, zusätzlich zu "Baked Feta Pasta" und "Tomato Feta Pasta". Die US-Bundesstaaten New Hampshire, Oregon, Washington D.C., Minnesota und Pennsylvania haben bisher besonders häufig nach dem Rezept gesucht.

Von den einzelnen Begriffen wird deutlich häufiger Feta als Pasta gesucht. Tatsächlich soll im Februar erstmals der Weichkäse den Parmigiano Reggiano überholt haben. Was auch daran liegen mag, dass neben dem Nudel-Rezept nach anderen Feta-Gerichten gegoogelt wurde: Shakshuka und Spinatquiche sowie veganen Alternativen zum Käse.

Und weil der Lockdown mindestens in abgeschwächter Form noch anhält, sei schon mal verraten: Laut Google trendet ebenfalls Baked Ziti. Ein recht amerikanisches Pasta-Gericht, das einem Nudelauflauf gleichkommt – und nicht erst seit den Sopranos ein Klassiker ist. Damit guten Appetit und bis zum nächsten Food-Trend.

(emw)