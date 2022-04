"Feuchte Generalprobe": Nächste Verspätung bei Test der NASA-Riesenrakete SLS

Der wichtige letzte große Test der Riesenrakete SLS der NASA soll am morgigen Dienstag wieder aufgenommen werden, am Mittwoch soll sie betankt werden. Das teilte die US-Weltraumagentur mit. Man habe ein Helium-Ventil gefunden, das nicht so funktioniert, wie es sollte. Jetzt seien Korrekturen nötig, um die Sicherheit zu gewährleisten, begründete die NASA die jüngste Verspätung. Das defekte Ventil ist etwa acht Zentimeter lang und soll verhindern, dass Helium aus der Rakete zurückfließt. Das werde dort unter anderem dazu benutzt, um Leitungen zu reinigen oder das Triebwerk durchzuspülen.

Kein Ende der Verspätungen für SLS

Den anstehenden Test der Rakete bezeichnet die NASA als "feuchte Generalprobe", weil sie dabei unter anderem auch mit Flüssigtreibstoff betankt wird. Es ist der entscheidende Testlauf für die Riesenrakete SLS (Space Launch System), die im Sommer zum ersten Mal abheben soll. Ob das klappen kann, soll die Generalprobe jetzt zeigen. Dabei wird möglichst originalgetreu das gesamte Prozedere durchgespielt, das für einen richtigen Start nötig ist – erst kurz vor dem unumkehrbaren Zünden der Triebwerke wird abgebrochen.

Nachdem die riesige SLS Mitte März aus dem Vehicle Assembly Building des Kennedy Space Center gefahren und auf den Weg zur Startrampe geschickt worden war, sollte der Testlauf eigentlich am ersten Aprilwochenende durchgeführt werden. Das hatten dann aber unter anderem Unwetter vor Ort verhindert. Später folgten technische Schwierigkeiten.

Der nächste Versuch war daraufhin vor einer Woche abgebrochen worden. Danach musste der Start der ersten privaten bemannten Mission zur Internationalen Raumstation ISS von der benachbarten Startrampe abgewartet werden. Eigentlich hatte es am vergangenen Wochenende weitergehen sollen, aber einmal mehr kam es zu Verspätungen. Ob es nun klappt, wird sich zeigen. Der Testlauf wird wieder im Internet übertragen, wegen der ungewöhnlichen Geheimniskrämerei der NASA wird das für Außenstehende aber nicht sehr erhellend.

(mho)