Fiat belohnt Fahren des elektrischen 500er mit Kryptowährung

Der Automobilhersteller Fiat hat zusammen mit dem Startup Kiri Technologies ein Belohnungsprogramm für Fahrer des elektrisch angetriebenen Fiat 500 aufgelegt. Das Programm sieht vor, die 500er-Fahrer bei nachhaltiger Fahrweise mit der Digitalwährung KiriCoin zu belohnen. KiriCoin können dann im Kiri-Marketplace gegen Sachwerte eingetauscht werden. Die ökologischsten Fahrer erhalten zusätzlich Gutscheine beispielsweise von Amazon und Netflix, wie Stellantis, die Holding hinter Fiat Chrysler und PSA, mitteilte.

Fahren = Minen

Ein KiriCoin entspricht etwa einem Gegenwert von 2 Eurocent. Für einen gefahrenen Kilometer erhalten Teilnehmer des Kiri-Programms bei "normaler Fahrt in der Stadt" mehr oder weniger einen KiriCoin. Wer etwa 10.000 Kilometer im Jahr in der Stadt unterwegs ist, kann so umgerechnet etwa 150 Euro in seiner digitalen Wallet erwarten, rechnet Stellantis vor.

Die KiriCoin-Wallet ist Teil der Fiat-App für Android- und iOS-Betriebssysteme. Sie ist mit der Fiat Cloud verbunden. Der Fiat 500 ist "always connected" und sendet die Fahrdaten wie Geschwindigkeit und gefahrene Kilometer in die Kiri-Cloud. Dort werden die Daten automatisch nach üblicher Blockchain-Manier in KiriCoin umgewandelt – sozusagen Coin-Mining durch Fahren anstatt Berechnungen durchzuführen wie beispielsweise bei Bitcoins.

Über die Fiat-App können Teilnehmer des Bonus-Programms die gesammelten Belohnungen einsehen und in dem eigens dafür eingerichteten Marketplace in Waren einlösen. Bisher beschränkt sich das Angebot hauptsächlich auf Gutscheinkarten, die in den Shops der beteiligten Unternehmen gültig sind. Nach Angaben von Stellantis handelt es sich dabei um Firmen, die ihren Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit setzen. Die Schwerpunkte liegen auf Mode, Accessoires und Design. In Zukunft soll das derzeit noch recht übersichtliche Angebot ausgebaut werden, verspricht Stellantis.

Gutscheine für ökologische Fahrweise

Besonders ökologisch fahrende Fiat-500-Besitzer erhalten in einem weiteren Bonusprogramm diverse Goodies. Dazu nutzt Fiat einen eco:Score, der die Fahrweise von 0 (nicht ökonomisch) bis 100 (sehr ökonomisch) widerspiegelt. Fahrer können sich dabei über die Fiat-App, in der der Score angezeigt wird, miteinander vergleichen. Die ökologischsten Fahrer bekommen Gutscheine von Amazon, Apple, Netflix, Spotify Premium, Zalando und anderen.

Hinter den beiden Belohnungsprogrammen steckt die Idee, mit einem Kultauto, wie dem Fiat 500, Autofahrern die ökologische Seite der Elektromobilität näherzubringen. Außerdem pusht Fiat damit seinen elektrischen Fiat 500, den das Unternehmen 2020 als erstes Elektroauto des Fiat Chrysler Konzerns vorgestellt hatte. Die beiden Bonusprogramme laufen in 13 europäischen Ländern – darunter auch Deutschland und sind für Käufer eines elektrischen Fiat 500 optional.

