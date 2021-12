Fiberdays22: Breko-Verband verschiebt Glasfasermesse in den Sommer

Der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) verschiebt seine Glasfasermesse erneut vom Frühjahr in den Sommer. Die Fiberdays22 sollen "aufgrund der weiterhin schwer einschätzbaren Entwicklung des Pandemiegeschehens" nun am 14. und 15. Juni in Wiesbaden stattfinden, teilte der Verband am Freitag mit. Ursprünglich sollte die Messe am 23. und 24. März über die Bühne gehen.

"Leider sind die pandemiebedingten Rahmenbedingungen für eine Präsenzmesse im Frühjahr 2022 aus heutiger Sicht erneut nicht abschätzbar", erklärte Breko-Chef Stephan Albers. "Auch wenn die Corona-Zahlen aktuell leicht sinken, besteht eine große Unsicherheit, ob im März eine erfolgreiche Durchführung der Fiberdays22 möglich sein wird."

Seit 2018 in Wiesbaden

Die Fiberdays findet seit 2012 im Rhein-Main-Gebiet statt, zunächst als Breko Breitbandmesse, ab 2016 dann Breko Glasfasermesse. Seit 2018 ist die Messe im RheinMain Congress Centrum in Wiesbaden zuhause. Bei den Fiberdays19 vor zwei Jahren zählte der Verband 3000 Besucher. 2020 waren die Fiberdays ebenfalls zunächst verschoben worden, dann aber abgesagt und durch eine Reihe von Online-Events ersetzt worden.

Für 2022 haben sich nach Angaben des Verbands über 200 nationale und internationale Aussteller angesagt. "Die Nachfrage der TK- und Digitalbranche nach einer Präsenzmesse wächst", sagte Albers. "Die Unternehmen wollen endlich wieder zurück in echte Messehallen. Das spüren wir deutlich, denn die Fiberdays22 sind schon jetzt komplett ausgebucht, und das auf unserer vergrößerten Ausstellerfläche in Halle Nord und Süd."

CES und MWC finden statt

Die Entwicklung der Corona-Pandemie mit der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante verunsichert die Ausstellungsbranche erneut. In den vergangenen zwei Jahren wurden Messen und Konferenzen abgesagt oder als virtuelle Veranstaltungen durchgeführt. Eine Entspannung der Lage ist hierzulande nicht in Sicht; erst am Donnerstag hatte die Messe Berlin den Präsenzteil der für Mitte März geplanten Internationalen Tourismus-Börse (ITB) abgesagt. Auch andere in den kommenden Wochen geplanten Messen finden nicht statt.

Bei den internationalen Großmessen CES und MWC Barcelona stehen die Ampeln weiterhin auf Grün. Die CES beginnt direkt nach dem Jahreswechsel in Las Vegas. Voraussetzung für die Teilnahme ist der Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung (2G). Weitere Maßnahmen will der Veranstalter Consumer Technology Association (CTA) noch vor der Messe mitteilen. Für den MWC gilt die 3G-Regel, teilnehmen können in Barcelona auch negativ getestete Besucher.

