Fifa+: Streamingportal mit WM-Archiv und Live-Fußball​

Der Weltfußballverband Fifa bietet Fans in aller Welt eine eigene Streaming-Plattform mit Live-Übertragungen und Sportdokumentationen an. Das "Fifa+" getaufte Portal ist ab sofort im Browser und der gleichnamigen App verfügbar. Die Fifa plant bis Jahresende mehr als 40.000 Liveübertragungen von Männer-, Frauen- und Jugendwettbewerben aus "mehr als 100 Mitgliedsverbänden". Zunächst sollen es rund 1400 pro Monat sein – später will die Fifa das Gratisangebot kontinuierlich ausbauen.

WM-Archiv

Als echtes Schmankerl für Fans öffnet die Fifa ihr Archiv mit Aufzeichnungen von Spielen der bisherigen Weltmeisterschaften und andere Verbandswettbewerbe. Das Archiv mit über 2500 Videos reicht mit einzelnen Spielen und Szenen zurück bis zur Weltmeisterschaft 1950 und wird mit der WM 1960 in England umfangreicher. Zahlreiche Klassiker warten hier auf die Fans.

Die Live-Übertragungen sind unter dem Menüpunkt "Live" versteckt. Den "Clasico" (Real Madrid gegen FC Barcelona) oder Spitzenspiele aus europäischen Top-Ligen darf man offenbar nicht erwarten. Zur Stunde kann man zwischen Partien der nepalesischen Frauenliga (Nepal Armed Police Force – Biratnagar Metropolitan City), der zweiten italienischen Frauenliga (Palermo – Brescia) und der ersten mongolischen Männerliga (UB Mazaalainuud – Hunters FC) wählen.

Live aus der Mongolei

Die Qualität der Streams ist unterschiedlich. Während die Übertragungen aus Nepal und der Mongolei etwas pixelig und ohne Kommentar sind, wird das Match in Palermo mit 720p und einem Live-Kommentar gestreamt. Offenbar bezieht die Fifa die Spiele von verschiedenen Streaming-Plattformen. Fragen dazu und weiteren beteiligten Ligen hat der Weltfußballverband bisher nicht beantwortet.

Darüber hinaus bietet die Fifa auch eine Reihe von Eigenproduktionen an, darunter ein Spielerporträt von Ronaldinho sowie die Serie "Captains", für die die Spielführer von sechs Nationalmannschaften bei der Vorbereitung auf die umstrittene Winter-WM in Katar begleitet wurden. Ergebnisdienste von Fußballspielen weltweit und interaktive Spiele runden Fifa+ ab.

(vbr)