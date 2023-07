Humanoide Roboter: Intel steckt 9 Millionen US-Dollar in Figure

Der Investitionszweig von Intel, Intel Capital, steckt 9 Millionen US-Dollar in das Roboterunternehmen Figure, das den humanoiden Roboter Figure 01 entwickelt hat. Das gab Figure am Montag bekannt. Intel will damit die Entwicklung und Kommerzialisierung des autonom arbeitenden Roboters beschleunigen.

Erst im Mai 2023 hatte Figure eine 70 Millionen Dollar starke Finanzspritze in einer Series-A-Finanzierung angekündigt, die Intel nun um weitere 9 Millionen aufstockt. Das Unternehmen wurde in dieser Finanzierungsrunde mit rund 400 Millionen Dollar bewertet. Neben Parkway Venture Capital sind Figure-CEO Brett Adcock, Aliya Capital, Bold Ventures, Tamarack Global sowie FJ Lab und der Geschäftsführer von Kuka Robotics Till Reuter dabei.

Von Figure 01 gibt es noch nicht allzu viel zu sehen. Der Roboter soll aber bereits erste Schritte gemacht haben – etwa ein Jahr nach der Firmengründung. Es spielt sich noch viel hinter den Kulissen ab. Öffentlich ist der Roboter bisher nicht präsentiert worden. Das Unternehmen zeigt lediglich ein gerendertes Modell von dem Roboter in einem Video.

Der Figure 01 soll demnach etwa 1,5 m groß sein und 60 kg wiegen. Dabei soll er in der Lage sein, Nutzlasten von etwa 20 kg zu bewegen. Die angestrebte Einsatzdauer liegt bei 5 Stunden, bevor seine Akkus neu geladen werden müssen. Er soll sich mit einer Geschwindigkeit von bis 1,2 m/s fortbewegen, heißt es von Figure.

Starke Konkurrenz

Figure positioniert den Roboter als universell einsetzbare Arbeitsmaschine für die Industrie. Ähnliches haben Tesla mit seinem Optimus Bot sowie Sanctuary AI mit seinem Roboter Phoenix vor. Sie wollen ihre humanoiden Roboter ebenfalls der Industrie verkaufen, um sie in Arbeitsumgebungen integrieren zu können, die eigentlich für den Menschen entwickelt worden sind.

Im Gegensatz zu Tesla und Sanctuary AI steht Figure mit seinem Roboter aber noch am Anfang der Entwicklung. Teslas Optimus kann nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile stabil laufen. Die Ingenieure haben ihm bereits einfache Arbeitsabläufe beigebracht. Noch etwas weiter ist der Allzweckroboter Phoenix von Sanctuary AI. Die Entwickler haben ihm ein KI-basiertes Steuerungssystem mit der Bezeichnung Carbon verpasst. Der Roboter ist damit in der Lage, einfache Aufgaben, wie etwa das Kommissionieren von Waren sowie Reinigungsarbeiten durchzuführen.

"Intel Capital ist ständig auf der Suche nach Unternehmen, die die Grenzen der Innovation verschieben, und wir glauben, dass Figure das Potenzial hat, die Art und Weise, wie die Welt über künstliche Intelligenz denkt, zu verändern", sagt Mark Lydon, Managing Director bei Intel Capital. "Figures Fokus auf die Verbesserung der Arbeitswirtschaft ist ein wesentlicher Teil unserer Zukunft, und wir freuen uns darauf, an der Spitze zu stehen, um die Entwicklung von humanoiden Robotern zu unterstützen."

(olb)