Fiktion und Realität: Die Bilder der Woche (KW 12)

Bildet ein Foto die Realität ab oder ist es ein Fake, eine Fiktion oder gar ein Traum, was der Betrachter zu Gesicht bekommt? Was schon für das Bild aus der Kamera gilt, gilt im Besonderen für die Aufnahmen, die im Nachhinein noch bearbeitet sind. Unser Aufmacherbild Street von Galeriefotograf 'Grabownik' zeigt einen Mann im Laufschritt vor einer Glasfassade, der einen flüchtigen Blick zum Fotografen hinüberwirft. Schon allein diese einfache Szene lädt zu vielfacher Interpretation ein: Läuft der Mann vor etwas weg? Fühlt er sich verfolgt oder beobachtet? Oder ist es genau andersherum, dass er auf dem Weg zur Arbeit etwas Interessantes entdeckt hat? Ist es eine reelle Alltagssituation oder wurde sie wie eine Filmszene gestellt? Wir wissen es nicht. Ein Hinweis steckt in dem Titel Street, dass es sich um eine zufällige aufgenommene Situation handelt.

Unsicherheit

Auch das Bild Raketenabschussrampe? von Oliver von Bohlen hinterlässt beim ersten Hinsehen eine gewisse Unsicherheit. Genauer betrachtet handelt es sich natürlich um einen Sendemast. Wer die Gegend kennt, verortet diesen auch gleich in den Harz, genauer auf den Brocken, wo im Winter die niedrig wachsenden verschneiten Kiefern sich typisch nach dem Wind ausgerichtet haben. Allerdings verleiten die tief hängenden Wolken auch zu der Annahme, dass es sich dabei um die Startwolke einer Rakete handeln könnte, deren Spitze gerade noch oben herausragt, bevor sie endgültig abhebt.

Während es sich bei den ersten beiden Aufnahmen um "echte" Fotos handelt, also um solche, die in der Bildbearbeitung keine wesentliche weitere Veränderung erfahren haben, sieht es bei dem Bild des Tages vom Freitag mit dem Titel Durchblick anders aus. Galeriefotograf Stephan Gläser schreibt dazu: "Die Skulptur wurde von mir abgelichtet, den Hintergrund habe ich in Photoshop überblendet." Hier handelt es sich offenbar nicht um eine reale Szene, sondern um eine Inszenierung, die wiederum viel Spielraum für Interpretationen gibt.

