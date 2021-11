Filme gemeinsam streamen mit SharePlay: Geoblocking bei Apple TV+

Apple schränkt seine neue SharePlay-Funktion durch eine Geosperre in Apple TV+ ein: Filme und TV-Serien des Streaming-Dienstes lassen sich nicht mehr gemeinsam schauen, sobald Nutzer aus verschiedenen Ländern an einer FaceTime-Videokonferenz teilnehmen. "SharePlay ist nicht möglich", heißt es in einem Warnhinweis des Betriebssystems, "dieser Titel ist für SharePlay mit Personen aus unterschiedlichen Ländern und Regionen nicht verfügbar". Die Geosperre ist offensichtlich an die Landeseinstellungen der Apple-ID geknüpft.

"Wenn die SharePlay-Benutzer in unterschiedlichen Ländern und Regionen sind, werden einige Inhalte möglicherweise nicht unterstützt", merkt Apple im Kleingedruckten an.

TV+ und SharePlay nur in den eigenen Landesgrenzen

Geoblocking verhindert die SharePlay-Nutzung von TV+ mit Freunden in anderen Ländern.

Ein gemeinsames Filmeschauen mit Freunden oder Familie in anderen Ländern ist damit nicht möglich, obwohl alle Teilnehmer TV+ abonniert haben. Die Einschränkung ist überraschend, weil Apple TV+ im Unterschied zu anderen Streaming-Diensten vom Start weg in über 100 Ländern verfügbar war und alle Inhalte von Apple produziert oder exklusiv eingekauft wurden – die Filme und Serien sind gewöhnlich überall gleich verfügbar. Für Musik aus Apples Musik-Streaming-Dienst besteht keine Geosperre in SharePlay.

SharePlay erlaubt auch eine Bildschirmfreigabe und kann von Drittanbietern unterstützt werden – auch von anderen Apps als nur Musik- und Video-Streaming-Diensten. TikTok ist bereits mit an Bord, auch mit Disney+ und HBO hat Apple eine Partnerschaft abgeschlossen – auch bei letzteren wird man sich wohl auf Probleme bei einer länderübergreifenden Nutzung einstellen dürfen, weil sich dort der Katalog unterscheidet. Andere Streaming-Größen wie Netflix und Prime Video integrieren SharePlay bislang nicht.

SharePlay erweitert FaceTime in iOS 15 und macOS 12

SharePlay ist eine der größten Neuerungen von iOS 15, die mit etwas Verzögerung als Bestandteil von iOS und iPadOS 15.1 eingeführt wurde. In macOS soll die Funktion in Version 12.1 folgen. Per SharePlay lassen sich Inhalte im Rahmen einer FaceTime-Videokonferenz mit anderen gemeinsam schauen oder hören. Voraussetzung dafür ist, dass alle Teilnehmer den genutzten Dienst abonniert haben. Inhalte werden letztlich also nicht geteilt, sondern nur in der Wiedergabe auf allen Geräten synchronisiert.

(lbe)