Filme und Serien: Joyn verkauft Maxdome

Der ehemalige Streaming-Dienst Maxdome hat einen neuen Besitzer: Splendid Medien hat den Maxdome-Store von Joyn, einem Gemeinschaftsunternehmen von ProSiebenSat.1 und Discovery, gekauft. Der Verkaufspreis wird nicht genannt.

Splendid Medien möchte den Maxdome-Store in seiner aktuellen Form fortführen. Das Streaming-Angebot des einstigen Pioniers Maxdome ist bereits in Joyn aufgegangen. Was von Maxdome übrig bleibt, ist das Geschäft mit dem Verkauf und der Leihe von Filmen und Serien. Im Maxdome-Store kann man beispielsweise "Tenet" in FullHD für 17 Euro kaufen, 4k-Inhalte gibt es nicht.

"Übersättigung des Streaming-Marktes"

Splendid Medien führt mit Videociety bereits eine Online-Videothek, mit dem Maxdome Store soll ab dem 1.10.2021 eine zweite zum Unternehmensportfolio stoßen. Einen Vorteil sieht das Unternehmen in der Übersättigung des Marktes mit Streaming-Diensten. "Wir sehen deshalb jetzt eine Marktchance, unser Video-on-Demand-Portfolio mit selektiven Akquisitionen zu stärken", sagte Splendid-CEO Dirk Schweitzer. "Viele Kunden möchten schnell und einfach einzelne Filme oder Sendungen abrufen können, ohne gleich ein Abo abschließen zu müssen. Genau diese Zielgruppe können wir mit unserem Angebot erreichen."

Lesen Sie auch Streaming: Paramount+ kommt über Sky nach Deutschland

Splendid wird Maxdome unter dem gleichen Markennamen weiter betreiben. Perspektivisch könne die Bibliothek des Stores auf Basis der Lizenzvereinbarungen von Splendid wachsen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Maxdome gilt als einer der Vorreiter auf dem Streaming-Markt, zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt wurde der Dienst bei der Cebit 2006. Der Betrieb des Streaming-Angebots von Maxdome wurde im September 2020 eingestellt, nachdem die Inhalte in Joyn integriert worden waren.

(dahe)