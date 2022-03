Filme und Serien: Youtube baut Gratis-Angebot in den USA aus

Youtube ergänzt sein Gratis-Angebot in den USA um Serien. Bislang war in den Vereinigten Staaten eine Auswahl an Filmen kostenlos mit Werbeeinblendungen verfügbar. Nun kündigte Youtube erste Serien an, die ebenfalls gratis mit Werbung geschaut werden können.

In einem Blog-Eintrag nennt Youtube die Serien "Hell’s Kitchen", "Andromeda" und "Heartland", die in den USA nun kostenlos angeschaut werden können. Insgesamt sollen 4000 Episoden diverser Serien gratis beim Videodienst zur Verfügung stehen. Regelmäßig ergänzt Youtube außerdem Filme zu seinem Gratis-Aufgebot in den USA – mittlerweile sollen 1500 Filme kostenlos auf Abruf stehen. Diese Inhalte werden laut Youtube teilweise in FullHD-Auflösung und mit 5.1-Surround-Ton angeboten.

In Deutschland gibt es das Gratis-Angebot von Youtube nicht. Wer auf einen Link zu einer Gratis-Episode klickt, wird mit dem Hinweis "Der Uploader stellt dieses Video in deinem Land nicht zur Verfügung" abgewiesen. Zwar stellt Youtube zahlreiche Filme und Serien zum Kauf oder zur Leihe bereit, kostenlose Streams mit Werbeeinblendungen gibt es aber nicht. Youtube-Mutter Google macht keine Angaben dazu, ob und wann das kostenlose Portfolio auch in Deutschland verfügbar werden könnte.

(dahe)