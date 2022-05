Finale der Cyber Security Challenge 2022 im Verbund mit IT Job kompakt

Das Finale der Cyber Security Challenge Germany findet am 13. und 14. Juli an der Technischen Universität München statt. Doch nicht nur das: Parallel richtet Heise Medien vor Ort eine weitere Ausgabe der Fachkonferenz und Recruiting-Messe IT Job kompakt aus. Hier können sich Unternehmen präsentieren, ihre vakanten IT-Stellen offerieren und für direkte Bewerbungsgespräche zur Verfügung stehen. Zugleich gibt es Einblicke in den parallelen Hacking-Wettbewerb. Auch die Präsentation der Finalisten sowie die Kür der Gewinner findet auf der Bühne des IT Job kompakt statt.

Bei der Cyber Security Challenge Germany handelt es sich um einen alle Jahre wieder durchgeführten Hacking-Wettbewerb für junge Menschen. Alle Teilnehmenden können ihre Hacking-Skills in unterschiedlichen Bereichen testen, unter anderem in Reverse Engineering, Forensik, Kryptografie und Exploitation.

Die Qualifikationsphase für das Finale läuft noch bis 1. Juni, es besteht also noch rund zwei Wochen Zeit, sich zu bewerben. Die Regularien hierfür stehen auf der Website des Wettbewerbs. In München trägt der für den Wettbewerb zuständige Verein für Nachwuchsförderung IT-Sicherheit e.V. (NFITS) dann das Deutschlandfinale aus, wozu jeweils die besten zehn Teilnehmenden aus der Kategorie Junior (14 bis 20 Jahre alt) und Senior (21 bis 25 Jahre alt) eingeladen sind. Die Gewinner können dann am europäischen Finale im September mitmachen, gefolgt von einer Art Weltmeisterschaft später im Jahr.

Die Münchener Ausgabe des IT Job kompakt folgt auf frühere Ausgaben in Nürnberg und Hannover sowie einen Online-Kick-off letzten Juni. Die Veranstaltung bietet kombiniert Fachkonferenz und Recruiting-Messe. Erfahrene HR-Spezialisten und Coaches präsentieren aktuelle Job-Themen, berichten über Chancen im Berufsumfeld, stehen Rede und Antwort und liefern wertvolle Impulse für die Karriereplanung. Security-Experten geben darüber hinaus Einblicke in ihr Metier, berichten von möglichen Angriffsszenarien und präsentieren wertvolle Tipps zur Absicherung der Unternehmens-IT.

Alle Informationen zu Wettbewerb und Anmeldung finden Interessierte auf der Website zur Cyber Security Challenge Germany (CSCG).

(ane)