"Find My Bike" soll geklaute Fahrräder auf eBay-Kleinanzeigen aufspüren

Gestohlene Fahrräder werden gerne im Internet über Gebrauchtbörsen vertickt. Die Überwachung und das ständige Durchforsten der Kleinanzeigen, um dort das eigene gestohlene Fahrrad aufzufinden, kann jedoch mühsam sein. Zumindest für eBay-Kleinanzeigen gibt es nun das Online-Tool "Find My Bike", das noch weiterentwickelt wird. Es soll rechtmäßigen Fahrradbesitzern dabei helfen, das eigene Bike wiederzufinden.

Entwickelt hat "Find My Bike" der Reddit-Nutzer "u/mate_classic", der nach eigenen Angaben selbst von einem Fahrraddiebstahl betroffen war und es als aussichtslos empfunden hat, auf eBay-Kleinanzeigen sein Fahrrad aufzuspüren. Es hapere daran, dass die Suche beispielsweise nach der Fahrradmarke nicht zum Ziel führe, weil etwa die Marke vom "Verkäufer" nicht angegeben wird, sondern nur allgemeine Angaben zum Bike gemacht werden. "Find My Bike" geht hier einen anderen Weg und analysiert die eingestellten Fotos der Fahrräder nach vorgegebenen Kriterien wie Art des Bikes, die Form des Rahmens und der Farbe mit einer Künstlichen Intelligenz (KI). Die Ergebnisse einer Suche werden dann in Form einer Liste ausgegeben.

KI verbessern

Noch funktioniert das nicht zuverlässig, wie ein eigener Test der Webanwendung gezeigt hat. Mitunter werden etwa Fahrräder mit falschen Farben oder anderen nicht zutreffenden Kriterien als Suchergebnis angezeigt. Das ist auch dem Entwickler bewusst. Er hat daher einen "Report Error"-Button hinzugefügt. Darüber können Nutzerinnen und Nutzer gezielt für einen Eintrag eine Korrektur abgeben – also beispielsweise die richtige Farbe. Mit den korrigierten Informationen zu einem Eintrag soll die KI dann weiter trainiert werden, um ihre Erkennungsleistung zu verbessern. Zusätzlich bittet der Entwickler um Mithilfe, um die Bedienung zu verbessern. Dazu hat er einen Fragebogen erstellt, den freiwillige Tester des Dienstes ausfüllen können.

"Find My Bike" ist kostenfrei, Werbung gibt es auf der Website keine und nach Angaben des Entwicklers erfolge auch kein Nutzertracking. Bisher (Stand 26. März 2022) seien etwa 600 Fahrräder erfasst, künftig sollen es aber mehr sein.

(olb)