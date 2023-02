Firaxis entwickelt neues "Civilization"-Spiel

Firaxis entwickelt ein neues "Civilization"-Spiel. In einer Pressemitteilung kündigte das US-Entwicklerstudio neben dem neuen Serienableger auch einen Führungswechsel an: Studiochef Steve Martin wird Firaxis verlassen, seinen Posten übernimmt Heather Hazen, die bislang als Chief Operating Officer tätig war.

Um diesen internen Führungswechsel attraktiv zu verpacken, hat Firaxis im Rahmen der Mitteilung auch bestätigt, dass ein neues "Civilization"-Spiel in Arbeit ist – ohne dabei allerdings Details zu nennen. So ist etwa unklar, ob es sich um einen regulären Serienableger (also "Civilization 7") handelt oder ob ein anderes Genre im "Civ"-Universum bedient wird.

Vieles spricht aber dafür, dass Firaxis an "Civilization 7" arbeitet. Dazu gehört der Erfolg der "Civ"-Reihe, aber auch das Timing: Bisherige Teile erschienen im Rhythmus von vier bis sechs Jahren – nach dem 2016 erschienenen "Civilization 6" ist "Civilization 7" also schon jetzt überfällig.

Releasetermin unbekannt

Es könnte aber noch etwas dauern, bis das Spiel tatsächlich auf den Markt kommt. Eine blanke Ankündigung ohne Screenshots oder Gameplay-Informationen lässt kaum Hoffnung auf einen fortgeschrittenen Entwicklungsstand. Dass "Civilization 6" langlebiger ist als seine Vorgänger, liegt auch an Veränderungen innerhalb der Branche: Regelmäßige Updates und kostenpflichtige DLCs sorgen für mehr langfristige Einnahmen und verlängern so den Lebenszyklus vieler Videospiele. Der jüngste DLC für "Civ 6" erschien etwa erst im vergangenen November.

Wie sehr sich 2K-Tochter Firaxis auf die Einnahmen aus "Civ"-DLCs stützt, zeigt auch die Partnerschaft mit dem Epic Games Store: 2020 war das Hauptspiel dort kurzzeitig kostenlos zu haben – Einnahmen sollten mit dem Verkauf von Zusatzpaketen erwirtschaftet werden. Auf Steam kostet das Hauptspiel "Civilization 6" regulär zwar noch 60 Euro, allerdings ist es regelmäßig massiv rabattiert. Derzeit zahlt man bei Steam etwa nur 6 Euro für das Hauptspiel ohne DLC.

Die kultige "Civilization"-Reihe begeistert Strategiefans seit 1991. In den Spielen geht es darum, Nationen aufzubauen und von der Antike in die moderne Welt zu führen. Die "Civ"-Spiele gehören zu den beliebtesten Strategiespielen überhaupt. "Civilization 6" ist neben dem PC auch auf Konsolen und Mobilplattformen verfügbar.

(dahe)