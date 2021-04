Fire HD 10 und Fire Kids: Amazon stellt neue Tablets vor

Amazon hat mehrere neue Fire Tablets angekündigt. Die neuen Modelle gibt es für Kinder und Erwachsene, die Preise für die kleinsten Modelle starten bereits bei 100 Euro.

Mit 150 Euro etwas teurer ist das Fire HD 10, das mit einem 2 GHz schnellen Octa-Core-Prozessor sowie einem 10 Zoll großen Full-HD-Bildschirm ausgestattet ist. Der Bildschirm strahlt laut Hersteller zehn Prozent heller als im Vorgänger. Der Akku des Amazon Fire HD 10 soll bis zu zwölf Stunden ohne Aufladen durchhalten. Als Speichergrößen stehen 32 und 64 GByte zur Wahl. In Zeiten von aufwendigen Apps und hochauflösenden Videos ist das nicht unbedingt viel, das Tablet bietet aber Platz für eine Speicherkarte, mit der bis zu 1 TByte hinzukommen kann. Der Arbeitsspeicher ist mit 2 GByte knapp bemessen, für Videotelefonate steht eine Frontkamera mit 2 Megapixeln bereit.

Amazon Fire HD 10 Plus mit Tastatur-Hülle (Bild: Amazon)

Wer technisch etwas mehr sucht, greift zum ebenfalls neuen und 30 Euro teureren Amazon Fire HD 10 Plus. Hier gibt es immerhin 4 GByte RAM, was für eine flüssigere Performance sorgen dürfte. Zudem unterstützt das Plus-Modell die kabellose Aufladung mit Qi-Standard und verpackt die Technik in einem etwas schickeren Gehäuse mit Soft-Touch-Finish. Beide neuen Tablets sind mit dem Label "Reducing CO 2 " des Carbon Trust versehen, das eine Verringerung des CO 2 -Fußabdrucks bezeugt.

Arbeiten mit dem Fire-Tablet

Im von Amazon "Produktivitäts-Set" genannten Paket sollen die beiden Tablets außerdem als Notfall-Arbeitsgerät herhalten. Dafür bekommen sie eine spezielle Hülle mit Bluetooth-Tastatur und verstellbarem Ständer spendiert. Auf ein Touchpad als Mausersatz muss die Kundschaft jedoch verzichten. Im Preis von ab 215 Euro ist ein Jahresabo von Microsoft 365 Single enthalten, das sonst 70 Euro kostet und auf maximal fünf Geräten parallel verwendet werden kann. Das Produktivitäts-Set ist für beide Varianten des Fire HD 10 erhältlich.

Als weiteres Zubehör bietet Amazon passende Schutzhüllen für 40 Euro in den Farben Schwarz, Blau, Oliv und Lavendel an. Das kabellose Ladedock von Anker für 50 Euro ist nur mit dem Fire HD 10 Plus kompatibel.

Tablets für Kinder

Auch für Kinder hat Amazon neue Tablets im Angebot: Das Fire HD 10 Kids wird für 200 Euro neu aufgelegt, außerdem verkauft Amazon eine günstigere Version namens Fire Kids Pro ab 100 Euro. Das richtet sich laut Amazon vor allem an Kinder im Grundschulalter und kommt mit einem vorgefilterten Web-Browser sowie altersgerechten Inhalten für Amazons Kinder-Plattform Kids+.

Amazon Fire HD 10 Kids (Bild: Amazon)

Im Kaufpreis von 100 Euro inbegriffen ist ein einjähriges Abo von Kids+, zu dem etwa Spiele, Bücher und Videos gehören. In naher Zukunft sollen mit dem Fire Kids Pro auch Sprach- und Videoanrufe über WLAN an andere Fire- oder Echo-Geräte möglich sein – mit Kontakten, die von den Eltern freigegeben wurden. Auch Handys mit Alexa-App soll das Fire Kids Pro anrufen können. Alexa selbst ist abseits von diesen speziell zugeschusterten Funktionen nicht auf dem Fire-Tablet verfügbar.

Das Gerät wird in verschiedenen Größen angeboten: Mit einem 7-Zoll-Bildschirm kostet es 100 Euro, mit 8-Zoll-Display 135 und mit 10-Zoll-Display 200 Euro – diese Variante ist also genauso teuer wie das neue Fire HD 10 Kids. Geliefert werden die Geräte ab dem 26. Mai.

(sht)