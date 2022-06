Firefox 101 mit angepasstem Kontrast und neuem Passwort-Management

Mozilla hat Version 101 des Webbrowsers Firefox veröffentlicht. Die Standardversion hat lediglich einige kleine Neuerungen erfahren. Der Browser berücksichtige jetzt Nutzereinstellungen zum Kontrast, heißt es in den Release Notes: Mithilfe der Medienabfrage "prefers-contrast" sollen Webseiten erkennen können, ob Webinhalte mit einem höheren oder niedrigeren Kontrast dargestellt werden sollen, um das Lesen zu erleichtern.

Als weiteres Novum sollen Nutzerinnen und Nutzer nicht konfigurierten MIME-Types eine Aktion zuweisen können, die nach dem Download durchgeführt wird. Außerdem können in Videokonferenzen in Firefox jetzt beliebig viele Mikrofone verwendet und laufend gewechselt werden. Mit Firefox 101 wurden auch mehrere Sicherheitslücken geschlossen.

Für Firefox for Enterprise, die Unternehmensvariante des Browsers, gibt es neben mehreren kleinen Bugfixes eine neue Passwort-Funktion: Mit der PasswordManagerExceptions -Richtlinie soll man verhindern können, dass der Browser die Passwörter bestimmter Webseiten speichert. Nutzer müssen dann bei jeder Anmeldung das Passwort manuell eingeben – sinnvoll etwa bei nicht gesperrten Computern, an denen sich Unbefugte sonst leicht Zugang zu Webseiten mit gespeicherten Login-Daten verschaffen könnten. Mehr zu den Änderungen steht in den Release Notes zu Firefox for Enterprise 101, detailliertere Informationen zum Standard-Browser hingegen in den Release Notes zu Firefox 101.

Firefox 102 wird ESR

Die nächste Major-Version des Browsers, Firefox 102, soll die neue Basis für Firefox ESR werden. Die "Extended Support Release"-Variante des Browsers hat einen längeren Supportzeitraum und eignet sich deshalb besonders für größere Organisationen, etwa Schulen oder Unternehmen.

Firefox 102 soll am 28. Juni 2022 veröffentlicht werden. Von Firefox 91 ESR sind laut Mozilla noch zwei weitere Versionen geplant; am 20. September 2022 solle der Support dafür enden, Nutzerinnen und Nutzer sollen dann automatisch das Upgrade auf Firefox 102 ESR erhalten.

(gref)