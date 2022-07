Firefox 103 mit Tastatur-Steuerung und geschlossenen Sicherheitslücken

Version 103.0 von Firefox ist erschienen. Mit der neuen Major-Version kommen einige Neuerungen und Bugfixes; auch einige Sicherheitslücken werden geschlossen. Verbessert worden seien die Reaktionsfähigkeit unter macOS auch bei hoher CPU-Last sowie die Leistung auf Monitoren mit einer Bildwiederholrate über 120 Hertz.

Zwei Hoch-Risiko-Fehler behoben

Einige sicherheitsrelevante Fehler haben die Entwicklerinnen und Entwickler von Mozilla mit dem Update behoben. Ein als moderat kategorisierter CSS-Bug konnte etwa dazu führen, dass Mausklicks auf den falschen Koordinaten landeten, heißt es in der zugehörigen Sicherheitsmeldung.

Zwei Fehler wurden als hohes Risiko eingestuft, beide betrafen die Speichersicherheit: Laut Mozilla hätte man vermutlich den Speicher manipulieren und beliebigen Code in Firefox ausführen können. Mit dem Update auf Version 103 seien diese Sicherheitslücken aber geschlossen. Auch seien SHA-1-Signaturen in Zertifikaten nun nicht mehr zulässig, da nicht ausreichend sicher.

Leichter bedienbar und lesbar

In Sachen Bedienung und Barrierefreiheit bringt Version 103 ebenfalls Neues. So lässt sich die Tab-Leiste per Tastatur erreichen ([Strg] + [L]) und mithilfe von Tabulator-, Shift- und Pfeiltasten bedienen. Die Untertitel von Bild-im-Bild-Videos sind mit Firefox 103 bei weiteren Anbietern verfügbar und die Schriftgröße lässt sich direkt im Fenster ändern. Wer in Windows eingestellt hat, dass Texte größer erscheinen sollen, findet diese Einstellung nun übertragen auf Inhalte und Bedienoberflächen in Firefox.

Zwei weitere Neuerungen betreffen Formulare: Dort sollen erforderliche Felder nun hervorgehoben werden, außerdem sollen Leerzeichen erhalten bleiben, wenn man Text aus einem Formularfeld kopiert. Das soll automatische Zeilenumbrüche verhindern, heißt es in den Release Notes zu Firefox 103. Zuletzt hatte Mozilla mit Version 102.0.1 einige Fehler in Firefox behoben. Die vorige Major-Version 102 ist die Basis für Firefox ESR, die Version des Browsers mit längerem Supportzeitraum.

(gref)