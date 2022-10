Firefox 106 kann nun noch bunter, aber auch sicherer und praktischer

Mozilla veröffentlicht Firefox 106. Neben Verbesserungen der Sicherheit kann man mit der neuen Version auch geräteübergreifend arbeiten, im PDF-Editor beispielsweise unterschreiben und Text aus Bilder herauskopieren. Zudem gibt es ein bisschen Spielereien mit neuen Designs. Das Update ist ab sofort verfügbar und schließt auch sechs Sicherheitslücken.

Im Cybersicherheits-Monat Oktober, betont Mozilla, macht es einem die neue Version noch leichter, die Sicherheitsfunktionen zu nutzen. Der Browser bekommt einen Button für die private Nutzung, den man sich auf dem Desktop anheften kann, eine Art Shortcut also. Außerdem ist der Private-Mode hübscher geworden, per default läuft er im Dark-Mode, damit auf Anhieb erkennbar ist, dass man abgeschirmt surft – sofern der dunkle Modus nicht immer ausgewählt ist. Unter dem Private-Mode versteht man etwa die vergangenes Jahr eingeführte Cookie-Protection und HTTPS by default. Ein neues Logo hat Mozilla für den privaten Firefox auch noch im Petto, es zeigt eine weiße Maske auf lila Grund mit dem bekannten Fuchs am unteren Rand.

Task-Continuity mit Firefox View und PDF-Editor

Firefox View macht geräteübergreifendes Browsen möglich. Bis zu 25 kürzlich geschlossene Tabs können in jedem Fenster am Desktop angezeigt werden, bei synchronisierten Mobilgeräten sind es aktuell die letzten drei aktiven Tabs von anderen Geräten.

Im PDF-Editor können nun Dokumente ausgefüllt und unterschrieben werden. Das soll lästiges Ausdrucken und Einscannen endlich unnötig machen. Praktisch ist, dass man nun dafür Firefox nicht mehr verlassen muss, Möglichkeiten gab es bereits zuvor schon viele zum digitalen signieren. Aber auch andernorts in den PDFs lassen sich Anmerkungen in Farbe machen und Freihandlinien zeichnen.

Unter macOS 10.15 und höher gibt es nun eine Texterkennung für Bilder. Die Funktion ist kompatibel mit dem eingebauten Screenreader von Apple. Künftig soll die Text-Bild-Erkennung auch auf anderen Betriebssystemen laufen.

Firefox bekommt ne Krone und fixt Sicherheitslücken

Bunt wird es mit den neuen Vorlagen, die eine Streetwear- und Turnschuh-Designerin entworfen hat, Keely Alexis. Die Startseiten-Kollektion heißt The Colorways und besteht eigentlich einfach aus fünf neuen zur Auswahl stehenden Farben: wolkig für mobil, klar am Desktop, allesamt herbstlich angehaucht. Jede trägt einen eigenen Namen und ein Logo, lila ist etwa der Träumer mit Kopfhörern, orange ein Turnschuh. Ne Krönung gibts bei geld.

Die sechs gefixten Sicherheitslücken sind zum Teil als hoch eingestuft. Darunter Probleme mit der Same-Origin-Policy und in der Javascript-Engine. Sie könnten genutzt werden, Code einzuschleusen.

Auch Firefox ESR bekommt ein Sicherheits-Update auf Version 102.4.0. Vier der Lücken aus Firefox 106 wurden auch hier geschlossen.

(emw)